La lingua può essere un importante indicatore del nostro stato di salute, soprattutto quando cambia aspetto nel colore e nella forma. A volte la lingua assume il colore giallo e sorge un po’ di preoccupazione: quali possono essere le cause? Come risolvere il problema?

Una lingua “sana” deve avere un colorito roseo, ma spesso però può evolversi in:

lingua bianca

lingua rosso vivo

lingua gialla

lingua violacea/nera

lingua verdastro

In più sulla lingua possono comparire anche striature strane o puntini rossi che indicano che qualcosa non va. Qui ci occuperemo della lingua gialla, cercando di capire quali possono essere le cause e sopratutto come rimediare al problema.

Cause della lingua gialla

La lingua gialla può avere diverse cause, la maggior parte di lieve entità e passeggere, in altri casi può essere una spia di qualcosa di più serio e quindi diventa necessario rivolgersi ad uno specialista per un’indagine più approfondita. Le cause della lingua gialla:

scarsa igiene orale ed eccessiva presenza di batteri

ed eccessiva presenza di batteri influenza

disidratazione

respirazione con la bocca

gravidanza

apnea notturna

consumo di alcuni tipi di cibi e bevande

consumo di antibiotici

fumo e alcol

Quando la manifestazione persiste per più tempo ed è accompagnata anche da altri segni visibili come: patina villosa sulla lingua, modifiche irregolari della stessa e dolore persistente è chiaro che le cause responsabili sono di natura più seria come: