39 visite

Liposuxten è un integratore alimentare regolarmente autorizzato dal Ministero della Salute ed è costituito interamente da proteine biologiche. Non contiene glutine né conservanti, caratteristica molto rara e preziosa nel panorama degli integratori alimentari in commercio. Può essere assunto anche dai celiaci e soggetti allergici (previo consulto specialistico) oltre che entrare a pieno titolo nelle diete vegetariane.

Un’altra caratteristica della Liposuzione Nutrizionale con LiposuxTen che la differenzia da tutte le diete ed i trattamenti proteici sul mercato, è che è normoproteica, quindi non affatica reni e fegato con un sovraccarico di proteine come altri metodi iperproteici.

La Liposuzione Nutrizionale è un metodo dimagrante brevettato dal Dott. Diego Di Novella, Farmacista, Relatore in Seminari presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Napoli Federico II, e presso la Facoltà di Scienze della Nutrizione Umana dell’Università di Pisa.

Perchè LiposuxTen è diversa dalle altre diete?

La formula di Liposuxten è diversa dalle altre diete, non solo per il fatto che sia normoproteica e non affatichi organi epatici e renali, ma anche per questi motivi:

dimagrimento molto rapido : un metodo che può farvi dimagrire anche 1 kg e mezzo al giorno, senza avvertire fame, senza riacquistare i chili persi e senza invecchiare la cute con conseguente comparsa di rughe

: un metodo che può farvi dimagrire anche 1 kg e mezzo al giorno, senza avvertire fame, senza riacquistare i chili persi e senza invecchiare la cute con conseguente comparsa di rughe principio di dimagrimento biochimico scientificamente testato e provato in grado di far perdere fino a 10 kg in 10 giorni senza conseguenze negative

in grado di far perdere fino a 10 kg in 10 giorni senza conseguenze negative muscoli più definiti e compatti

e compatti pelle più elastica , luminosa e tonificata

, luminosa e tonificata seno più sodo

maggiore buonumore

parametri ematochimici nella norma (colesterolo, trigliceridi, glicemia, pressione)

Ricapitolando, LiposuxTen è dunque l’integratore da associare per 10 giorni al protocollo della Liposuzione Nutrizionale per ottenere un calo ponderale (di massa grassa) che va dai 5 ai 10 kg, senza avvertire fame e senza alcun segno di deperimento organico, quali rughe e inflaccidimento muscolare. Non è una dieta iperproteica. E’ inoltre una dieta disinfettante e tra le più economiche sul mercato.

Anche i valori ematochimici, quali colesterolo, trigliceridi e glicemia, insieme alla pressione arteriosa, diminuiscono sensibilmente dopo il trattamento con la Liposuzione Nutrizionale®, che è controindicato solo per pazienti con gravi patologie epatiche e renali.

Vantaggi di LiposuxTen

LiposuxTen è un integratore costituito solo da proteine nobili biologiche e nutrizionali ad elevata digeribilità. Non contiene glutine e conservanti e può essere assunto anche da coloro che seguono un’alimentazione vegetariana.

L’integratore è disponibile in due diverse formulazioni:

polvere (al gusto di cacao e banana/vaniglia) compresse (insapori e facili da deglutire)

Queste caratteristiche rendono l’assunzione di LiposuxTen più agevole e al riparo dal rischio di interrompere il trattamento per il sopraggiunto disgusto di assumere ripetutamente qualcosa che abbia sapore stucchevole a lungo andare.

Le fasi di LiposuxTen

La liposuzione nutrizionale Liposuxten si articola in tre semplici fasi:

prima fase – sblocco metabolico : 10 giorni (fase in cui si perdono da 5 a 10 kg)

: 10 giorni (fase in cui si perdono da 5 a 10 kg) seconda fase – mantenimento : 7 giorni (fase in cui si perdono da 0,5 a 2 kg)

: 7 giorni (fase in cui si perdono da 0,5 a 2 kg) terza fase – rieducazione: durata a piacere (fase in cui si perdono da 1 a 5 kg)

Le prime due fasi sono strettamente correlate con il metodo Liposuxten, la terza verrà in seguito elaborata con un colloquio con un medico Nutrizionista.

Chi non può seguire il metodo LiposuxTen?

La Liposuzione Nutrizionale è un percorso adatto alla maggior parte delle persone, giovani e meno giovani, ma è vietato in alcuni soggetti con specifiche condizioni cliniche:

insufficienza renale

diabete insulino-dipendente di Tipo 1

gravidanza e allattamento

Ci sono poi alcune condizioni cliniche per cui è necessaria la valutazione specialistica per dare i via o meno al trattamento con Liposuxten. Ecco i casi sotto la lente di ingrandimento:

gotta

diabete di Tipo 2 (non insulino dipendete)

iperuricemia

nefrolitiasi

colelitiasi

Dove trovare LiposuxTen

Liposuxten® per ora è disponibile solo in alcune farmacie e Parafarmacie in Italia, ed è acquistabile direttamente dal sito ufficiale Per qualsiasi approfondimento potete contattare lo Staff della Liposuzione Nutrizionale con LiposuxTen® al n. 0975 1893030 oppure al 331 8685868. Il loro call center è attivo quasi 20 ore al giorno!

Opinioni su LiposuxTen

Navigando sulla pagina Facebook di LiposuxTen® sono presenti testimonianze dirette (a quanto pare diverse centinaia) che in 10 giorni riportassero un dimagrimento tanto efficace da renderle non solo più magre, ma addirittura con un aspetto più giovanile in breve tempo.





Come in tutti i casi di perdita di peso, e come specifica la stessa LiposuxTen, è però sempre opportuno fare molta attenzione in caso di eventuali patologie presenti, e chiedere consulto al proprio medico di fiducia. Le informazioni presenti non sostituiscono il parere e l’attività del medico.

Ogni riferimento ad obiettivi ottenibili rimandano a studi clinici pubblicati e si riferiscono sempre ai trattamenti correttamente somministrati e all’aderenza alla prescrizione, demandando al rapporto medico-paziente ogni responsabilità.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Giorgia, testimone diretta dei benefici del percorso di dimagrimento con LiposuxTen, che con gentilezza e soddisfazione ha risposto alle nostre domande.

Giorgia com’è venuta a conoscenza del percorso Liposuzione Nutrizionale?

Facebook è stato il mio canale informativo. Navigando sul social network mi sono imbattuta in testimonianze positive di tante persone che avevano provato LiposuxTen e ho deciso di provare con risultati davvero sensazionali.

Cosa l’ha spinta a provare il metodo di dimagrimento?

Un forte desiderio di riprendere in mano la mia vita con un nuovo stile di vita soprattutto alimentare. Avevo smesso di fumare e concentravo le mie attenzioni sul cibo (in particolare su pane e pasta). Il mio corpo non mi piaceva più e dovevo fare qualcosa per me stessa e tornare a piacermi e prendermi cura del corpo. All’inizio non è stato semplice, ma i miglioramenti quotidiani mi hanno spinta a non mollare.

Ci parli di questi miglioramenti. Quali sono stati i primi benefici del percorso Liposuzione Nutrizionale?

Con il percorso Liposuzione Nutrizionale si perde peso ogni giorno e questi successi quotidiani, anche se piccoli, mi hanno dato fiducia, sicurezza in me stessa. Dovevo continuare perchè anche la mia vita sociale stava migliorando, perchè ero cambiata io, sul lavoro, nei rapporti interpersonali e con il partner.

Aveva già seguito diete in passato?

Come tutti coloro che sono in sovrappeso anche io avevo provato diverse diete ipocaloriche, ma senza successo. Erano lente e spesso drastiche e questa condizione mi portava a darmi delle eccezioni quotidiane che non giovavano al mio copro. Non raggiungevo obiettivi e abbandonavo sempre. Con LiposuxTen tutto è stato diverso proprio perchè ogni giorno vedevo risultati, perdevo mezzo chilo e stavo bene.

Quanti chili ha perso? Cosa mangiava?

In 17 giorni ho perso 8,5 kg. La prima settimana mangiavo tantissime verdure e assumevo integratori alimentari. La seconda settimana, invece, ho sostituito gli integratori con carne, pesce e frutta da abbinare sempre alle verdure. Ne mangio 2/3 porzioni al giorno, insieme a 2 litri di acqua.

Chi l’ha sostenuta in questo percorso?

Il Dottor Di Novella mi è stato sempre accanto con messaggi, chiarimenti, risposte a dubbi e suggerimenti anche per il mantenimento. La figura del farmacista non mi ha mai abbandonata e questo mi ha dato ulteriore forza.

Consiglierebbe questo percorso di dimagrimento?

Assolutamente si e per vari motivi. Il primo è la perdita di peso, successivamente si acquisiscono maggiore stima e sicurezza in se stessi. Hai desiderio di vivere bene e adottare uno stile di vita sano (mi sono anche iscritta in palestra) e mi sento bene, ho la pelle più liscia, energia e nessun cedimento di tessuti. Sono soddisfatta e consiglio a tutti di provare Liposuzione Nutrizionale.