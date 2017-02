Lo sai che i pop corn fanno bene?

3.672 visite

Sì, hai capito bene, i pop corn fanno bene alla salute grazie alle eccellenti proprietà del grano che aiutano ad avere in modo naturale, tanti microlementi come vitamine, sali minerali e antiossidanti indispensabili alla salute.

Ad affermarlo è una ricerca dell’American Chemical Society, che ha decretato i pop corn come uno degli snack più salutari in circolazione. Il pop corn è infatti ricco di polifenoli, ovvero di antiossidanti naturali importanti per contrastare l’invecchiamento cellulare.

E’ stato riscontrato che esso ne possiede molti di più di altri alimenti sanissimi: 100 gr di pop corn ne contengono infatti circa 300 mg contro i 150 mg della frutta in genere. Questo chiaramente non vuol dire mangiare più pop corn che frutta e verdura per rimanere giovani, ma semplicemente sta a constatare le virtù del mais in questo caso sotto forma di pop corn.

La ragione di tale peculiarità nutrizionale è che i pop corn sono essiccati e hanno una bassa percentuale di acqua rispetto per esempio a frutta e verdura e questo, secondo gli esperti, consente di aver una maggior concentrazione di polifenoli.

Ma le sue proprietà non finiscono qui.

Proprietà dei pop corn

Il mais contiene anche buone percentuali di potassio, magnesio, vitamina PP e vitamina A. Ha doti diuretiche e di purificazione dei reni. Altro vantaggio è che esso è naturalmente povero di sodio, indicato quindi rispetto ad altri snack, in caso di ipertensione o quando si seguono diete ipocaloriche.

Gli altri valori nutrizionali sono costituiti da: 75 gr di carboidrati, 10 gr di proteine, e 5 gr di grassi; il tutto per un totale di 350 calorie, al naturale.