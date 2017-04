Lo smoothie fatto in casa per depurare il colon

Quando pensiamo ai rimedi casalinghi per ottenere benefici per l’organismo e il corpo. subito pensiamo agli Smoothies. Avreste mai pensato di poter preparare in casa una bevanda che allo stesso tempo pulisse il colon, sgonfiasse la pancia e facesse dimagrire?

Ecco il rimedio naturale fatto in casa per depurare il colon dalle tossine e perdere qualche chilo in eccesso. Scopriamo insieme come prepararlo e quali risultati si ottengono dal consumo dello Smoothie.

Rimedio fai da te per pulire il colon

Molte persone non sono a conoscenza di questi rimedi naturali, economici e casalinghi fatti di sostanze benefiche che apportano solo benefici senza effetti indesiderati. In tanti preferiscono spendere un mucchio di soldi su altri metodi presenti sul mercato ricchi di ingredienti chimici e spesso dannosi anche per la salute.

Se si desidera avere un corpo perfetto e tonico è necessario disintossicare il colon dalle tossine in eccesso e successivamente sgonfiare l’addome. Liquidi e scorie sono i principali responsabili dell’aumento di peso. Con l’assunzione dello Smoothie proveremo a farvi dimagrire in modo sano e sicuro.

Ingredienti dello Smoothie per pulire il colon

Preparare lo smoothie fatto in casa per pulire il colon e sgonfiare la pancia è molto semplice. Ecco cosa vi occorrerà:

1 tazza di foglie di avena

papaia in pezzi

in pezzi 1 tazza di latte di mandorle

cannella

ghiaccio

Preparazione

Per preparare questa bevanda basta unire tutti gli ingredienti e bere lo smoothie almeno due volte al giorno (preferibilmente una volta farlo a stomaco vuoto). Si consiglia di assumere la bevanda abbinata a del ghiaccio per avere un effetto dissetante.

Lo smoothie deve essere consumato tutti i giorni per un bel periodo di tempo in modo da poter beneficiare degli ottimi risultati. Ricordate di non sostituire la bevanda a una dieta sana e bilanciata. Lo smoothie è solo un aiuto per perdere peso e depurare il colon. Abbinate sempre le bevande a una dieta bilanciata,una buona idratazione e della sana attività fisica.