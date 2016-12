Lota Neti per irrigazioni nasali

104 visite

Le irrigazioni nasali e la pulizia del naso sono delle abitudini da non tralasciare mai, soprattutto quando si tratta dell’igiene e della salute dei nostri figli. Da dove nasce la tecnica di pulizia del naso? La pratica risale all’antica tradizione dello Hatha yoga ed è consigliata tutt’oggi sia per la pulizia delle cavità nasali, sia per il benessere generale del corpo. La pulizia sia effettua con il Lota e viene impiegata in caso di raffreddori e sinusiti. Ma cosa c’entra la pulizia del naso con l’intero organismo? Purificare le vie nasali (nadi) significa purificare le vie dove passa il Prana (l’energia). In questo modo corpo e mente ne traggono enormi benefici.

Lota Neti: cos’è e come funziona

Il Lota è un recipiente plastificato di piccole o medie dimensioni dotato di beccuccio (la parte da inserire nelle narici) che viene riempito con una soluzione di sale che verrà poi utilizzata per i lavaggi di entrambe le narici del naso. Come fare? Si prende il recipiente e si riempie con:

acqua tiepida (500 ml)

(500 ml) 1 cucchiaio di sale marino integrale (o sale rosa dell’Himalaya)

E’ importante mantenere le dosi consigliate e non esagerare con il sale marino. Una dose eccessiva potrebbe irritare le narici e causare dolori e bruciori. Appoggiarsi su un lavandino per evitare che l’acqua cada su pavimento, inserire il beccuccio prima in una narice (piegando leggermente la testa dal lato opposto) e poi nell’altra. Durante la pulizia di ogni narice l’acqua uscirà dalla narice opposta grazie alle inclinazioni del capo.