Mag Notte, l’alleato numero uno per il benessere notturno

362 visite

Capita a tutti di non riuscire a riposare bene per un periodo breve o lungo: svegliarsi continuamente la notte in preda a pensieri negativi e forti stati ansiosi. Al mattino inutile dire che ci si sente uno straccio, con poca voglia di lavorare per via della mancanza di concentrazione, e un profondo senso di stanchezza. La frenesia della vita quotidiana, le responsabilità familiari e lavorative procurano spesso un senso di stress e agitazione che si ripercuote inevitabilmente sul riposo notturno. Per queste situazioni può essere utile assumere un integratore a base di magnesio.

Importanza del magnesio

Il magnesio aiuta a produrre e conservare l’energia giusta per affrontare le attività quotidiane. Il magnesio infatti è fondamentale per diversi processi:

contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

contribuisce all’equilibrio elettrolitico

contribuisce al normale metabolismo energetico

contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

contribuisce alla normale funzione muscolare

contribuisce alla normale sintesi proteica

contribuisce alla normale funzione psicologica

contribuisce al mantenimento di ossa normali

contribuisce al mantenimento di denti normali

In genere il magnesio si assume con l’alimentazione grazie a numerosi alimenti in cui è contenuto come:

cereali integrali

legumi

frutta secca

vegetali verdi

acqua minerale

Non sempre è possibile soddisfare l’apporto giornaliero di magnesio (che per un adulto è di circa 375 mg e 120-180mg nei bambini),perché la preparazione e la cottura degli alimenti contribuiscono a ridurre la quantità indispensabile per il corpo umano . In questo caso è necessario integrare il magnesio e la sua quota fisiologica con degli integratori alimentari, come ad esempio Mag Notte.

Mag Notte può aiutare a migliorare il recupero dei ritmi di sonno naturali, consentendo di addormentarsi in maniera più rapida e non provare quella fastidiosa sensazione di stanchezza e fatica al mattino come se non si avesse riposato affatto.

Perchè assumere Mag Notte?

Mag® Notte ti aiuta a combattere l’insonnia e ritrovare le energie perdute. Ho provato per un periodo di tempo Mag® Notte e ho notato notevoli miglioramenti non solo sulla qualità del sonno notturno. Il magnesio è un integratore alimentare indicato per chi soffre di insonnia a causa di vari motivi come ansia, stress, scadenze, preoccupazioni, pressioni esterne e depressione legate ad attività e problemi quotidiani. Il prodotto è stato formulato appositamente per riscoprire il piacere di riposare bene favorendo inoltre altre situazioni: