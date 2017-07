Make up Pupa 2017: riflessi di luce

53 visite

L’estate 2017 si veste di riflessi di luce con i prodotti Pupa Make up! Una gamma di cosmetici per esaltare il colorito del viso con un leggero velo di colore, per un trucco tono su tono e un effetto naturalmente abbronzato.

Si punta sullo sguardo intenso e sugli occhi in primo piano, unici protagonisti delle tintarelle 2017. Le labbra, invece, sono tonalizzate leggermente e in contrasto con le unghie laccate e dall’effetto ultra luminoso. Unghie 2017.

Vediamo insieme le proposte di luce del marchio Pupa per questa calda estate 2017.

Intense Kajal

Desideri avere uno sguardo magnetico da ultra Vamp? Prova con la matita kajal di Pupa che ti regala uno sguardo definito e profondo per occhi dal look magnetico.

Colore puro e intenso e dalla tracciabilità scorrevole e morbida. La texture è stata formulata per essere pigmentata a lunga durata e soprattutto senza sbavature. L’applicazione è facile e molto precisa. Prezzo consigliato 15 euro.

Balmy il labbra

Labbra delicate ma luminose e scintillanti in estate? L’effetto è racchiuso in un balsamo labbra della Pupa che:





ha la lucentezza di un gloss

di un gloss ha l’effetto confortevole e morbido di un balsamo

ha un tocco di colore

ha un finish semi-permanente

ha la texture leggera

nutre in profondità grazie all‘olio di semi di lampone

Prezzo consigliato 14 euro.

Terra viso e corpo Highlighter

Per il viso e il corpo Pupa ha pensato a dei bagliori di luce con un effetto oro puro per donare all’incarnato un’abbronzatura leggera e luminosa. La texture è leggera, fresca e sensoriale.

Il prodotto è simile a una mousse setosa che si applica facilmente e non unge. Prezzo consigliato 21 euro.

Lasting color gel unghie

E’ uno smalto dall’effetto vetro. Unghie ultra lucide dal finish super glossato. La formula è ricca di resine dall’effetto plumping. La superficie delle unghie è perfettamente liscia con un effetto 3D.

Gli smalti sono facili da applicare per un effetto cromatico intenso e omogeneo. Disponibile in 4 tonalità al costo di 6,90 euro.

Ombretto eyeshadow

E’ un ombretto in stick dal colore puro e intenso con formulazione waterproof resistente al sudore e all’acqua.. La texture è cremosa, fondente e facile da sfumare.

Perfettamente aderente grazie a filmogeni flessibili. Non contiene parabeni, senza nichel e alcol. Basso rischio allergico e costo di 13,50 euro.

La tua estate è riflessa di luci con i prodotti Pupa. Leggi anche fragranze e profumi 2017.