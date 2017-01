1.123 visite

Freddo, pioggia, neve, riscaldamento. L’inverno non aiuta di certo il nostro buonumore e, soprattutto la nostra pelle, che viene in continuazione aggredita. In questi casi il make up ci viene in aiuto, sia dal punto di vista estetico, sia come “barriera antifreddo”. Ma guardiamo insieme passo passo come preparare la pelle al freddo.

Detersione e idratazione

Alla mattina, come alla sera, è importante la detersione della pelle di collo e viso: iniziate massaggiando una piccola quantità di latte detergente e poi con le spugnette levatrucco eliminatelo.Sciacquate il viso e il collo con acqua fresca, asciugate la pelle tamponando e passate poi al tonico che deve essere applicato utilizzando i classici dischetti di cotone.

La prima cosa da non trascurare mai al mattino è l’idratazione. D’inverno è perfetta una crema un po’ più “ricca” rispetto a quella che si utilizza quotidianamente durante l’anno: la pelle sarà protetta tutto il giorno dagli sbalzi termici.

La crema da giorno va applicata con un leggero massaggio sul viso e sul collo, sempre sulla pelle asciutta. Per dare una bella sferzata di vitalità al viso, potete applicare un po’ di siero rinfrescante, magari alla vitamina C perché rigenera e tonifica. Applicate ora la crema per il contorno occhi picchiettando la cute.

Il trucco invernale

Il make up, oltre a dare fascino, deve fornire anche protezione: il trucco “colora e illumina” il viso e difende la pelle dalle aggressioni climatiche invernali. Prima di iniziare la fase del make up è consigliabile tamponare delicatamente la pelle nella zona a T (fronte, naso e mento) con una salvietta, per far scomparire l’antiestetico “effetto lucido”.

Ora si può iniziare la fase del make up stendendo sul viso una crema base trucco con un massaggio dall’interno verso l’esterno del viso (cioè dal naso alle guance), su fronte e collo i movimenti devono essere verticali cioè dal basso verso l’alto. Preferite sempre una crema sebo-riequilibrante e opacizzante se avete la pelle grassa o mista.