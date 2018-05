Le strategie da adottare per un make up estivo perfetto

Con l’arrivo dell’estate le donne si dividono in due fazioni: chi elimina drasticamente il trucco e chi continua, coraggiosamente, ad usare sempre i prodotti per un make up impeccabile indipendentemente dalla stagione.

Per le amanti del make up è impensabile uscire di casa struccate anche in piena estate. Ma come comportarsi quando caldo, afa e sudore mettono a dura prova la tenuta del nostro trucco?

Focus sulla Skin Care

Tutte sappiamo che la cura della pelle è fondamentale sia per salvaguardare la salute delle pelle stessa sia per fare in modo che il nostro make up risulti più luminoso e a lunga tenuta.

Esfolianti, detergenti, tonici, sieri, creme, sono dei veri e propri alleati per avere una pelle idratata, luminosa e con pochissime imperfezioni. I prodotti per la skin care devono essere scelti in base al proprio tipo di pelle e alle esigenze da soddisfare.

Comunque idratare e nutrire la pelle resta uno step imprescindibile la mattina prima di truccarsi e la sera quando ci si strucca.

Applicare la protezione solare

Proteggere la pelle dai raggi solari è una regola da seguire indicata da tutti i dermatologi e valida in tutte le stagioni. D’estate, prendere precauzioni diventa ancora più importante in quanto i raggi solari si intensificano e aumenta la possibilità di avere scottature, eritemi o macchie solari antiestetiche.

In questo caso la protezione deve essere usata sia da chi sceglie di non truccarsi d’estate, o comunque di non mettere la base perché già soddisfatta dalla pelle abbronzata, sia da coloro che non vogliono rinunciare al fondotinta. Quindi, dopo l’applicazione della crema idratante, applicare un po’ di protezione solare su viso, collo e décolleté e procedere con l’applicazione del fondotinta.

La scelta del fondotinta

Per la scelta del fondotinta prima di tutto bisogna considerare il colore. D’estate tendiamo ad abbronzarci, perciò dobbiamo scegliere una tonalità di fondotinta un po più scura rispetto a quella che usiamo abitualmente di inverno per permettere al prodotto di uniformarsi bene al colore della nostra pelle in quel momento.

Evitare fondotinta troppo coprenti: bisogna alleggerire la base viso, per dare un aspetto naturale al make up. Se prediligete i prodotti in crema il consiglio è quello di optare per formule leggere e impalpabili. Un’alternativa al fondotinta sono le BB cream che idratano, proteggono e correggono le piccole imperfezioni della pelle dando un aspetto naturale al make up. Da provare sono i fondotinta minerali, hanno una formula in polvere, l’effetto sulla pelle può essere modulabile, sono leggeri, non ostruiscono i pori e opacizzano come una cipria.

Ultimo consiglio: soprattutto d’estate scegliere un fondotinta con SPF (fattore di protezione solare), in questo modo si può saltare il passaggio di applicare la protezione solare come base del make up e ci assicuriamo di avere protezione dai raggi solari.

L’immancabile cipria

La cipria, per il suo effetto opacizzante, è immancabile. Elimina quell’effetto lucido che può dare il fondotinta in crema e lo fissa. D’estate è utile portare la cipria in borsa: il caldo potrebbe favorire il presentarsi di zone lucide, soprattutto nella zona T (fronte, naso, mento).

Make up occhi waterproof

Per un trucco occhi resistente al caldo scegliere prodotti waterproof, ossia resistenti all’acqua.

Mascara, eyeliner, matita occhi, prodotti per ridisegnare le sopracciglia: meglio sceglierli waterproof per evitare che si sciolgano facilmente a causa del caldo e del sudore. È facilissimo trovarli in commercio, anzi spesso le aziende producono lo stesso prodotto in versione classica e waterproof.

Per quanto riguarda gli ombretti, per valorizzare lo sguardo e l’incarnato ormai abbronzato, prediligere prodotti shimmer (con effetto perlato e luminoso). Prodotti molto comodi e veloci da applicare sono i matitoni o gli ombretti in crema shimmer: si applicano facilmente sulla palpebra e si possono sfumare con un pennello o, molto più velocemente, con le dita. Con un solo prodotto diamo velocemente e semplicemente un effetto magnetico e illuminiamo lo sguardo.

Blush colorati

Il blush, da applicare all’altezza degli zigomi, dona al viso un aspetto fresco, naturale e “sano”.

D’estate è importante privilegiare i colori brillanti come il rosa acceso o il color pesca.

Via libera a tinte, rossetti e gloss

Tra tinte, rossetti, gloss e matitoni, per il trucco labbra abbiamo una grandissima varietà di prodotti tra cui scegliere.

Per la stagione estiva optare per colori accesi per valorizzare l’abbronzatura e dare colore ad un make up che cerca di essere quanto più leggero e naturale possibile. Invece se volete un look super naturale, optate per tinte e rossetti nude o un gloss trasparente.

Spray fissante e opacizzante

Una volta terminato il make up per assicurarci una tenuta a lungo termine usare uno spray fissante. Viene vaporizzato su tutto il viso e ha lo scopo di opacizzare e allo stesso tempo allungare la tenuta del nostro make up.