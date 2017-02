Make up per Carnevale: tecnica di invecchiamento della pelle

Sicuramente questo articolo non susciterà grande interesse. Ne sono consapevole! Ma sarebbe stato troppo facile farne uno su come ringiovanire la pelle. Al cinema e guardando la televisione mi hanno sempre affascinato gli invecchiamenti degli attori per interpretare determinati ruoli. Mi sono sempre chiesta come facevano e quale fosse il trucco. Oggi voglio condividerlo con voi perchè si avvicina il Carnevale e potrebbe tornare sempre utile.

Sopracciglia

Invecchiare la pelle significa partire dalle sopracciglia. Le persone anziane infatti tendono per la maggiore ad avere sopracciglia foltissime. Il primo passo è coprirle. Basterà prendere un mascara bianco ed applicarlo sulle sopracciglia.

Per dare un risultato ottimale dopo aver messo il mascara sulle sopracciglia, spazzolarle verso il basso.

Se volete avere un effetto più professionale (da teatro o cinema ) dovete comprare il Bondo (una colla ottenuta con 50% di Pros-aide e 50% di Silice fumata). Lo si fa asciugare con la cipria e con i correttori ( prima quello arancio e poi color pelle ) si annullano le sopracciglia fino a farle scomparire.

Viso

Il viso è la base principale per l’invecchiamento. Vi servirà un fondotinta molto chiaro tendente quasi al giallo in modo che il viso risulti pallido e spento.

Fronte, zigomi e mento verranno illuminati seguendo una curva verso il basso per dare l’effetto cadente della vecchiaia.