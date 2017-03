Malto d’orzo come dolcificante naturale

147 visite

Il malto d’orzo è ottimo per ridurre la quantità di zuccheri dalla propria alimentazione, ma non solo, perché questo ingrediente dalle molteplici sfaccettature apporta numerosi benefici al nostro organismo. Scopriamoli insieme!

Cos’è il malto d’orzo?

Tra i dolcificanti naturali il malto d’orzo è sicuramente il più completo, tanto da potersi considerare un vero e proprio alimento in quanto è ricco di proprietà nutrizionali.

L’effetto dolcificante del malto d’orzo è inferiore a quello dello zucchero, al contrario dello sciroppo d’agave, proprio perché all’interno del malto è contenuta un’elevata quantità di acqua, quindi l’effetto dolcificante è più blando ma l’apporto calorico è inferiore. Per questo il malto d’orzo è particolarmente consigliato per chi segue una dieta ipocalorica in quanto contiene solo 300 calorie per 100 gr di prodotto.

Questo dolcificante naturale è composto per il 60% da maltosio o zucchero di malto, per il 10 -15% da destrine, ossia carboidrati a basso peso molecolare, per il 4-5% da aminoacidi e per l’1,5% da potassio, sodio e magnesio. Viene ricavato dalla macerazione dei chicchi di malto di orzo o di altri cereali come grano, riso, mais o il sesamo.

Il processo di lavorazione del malto d’orzo non richiese particolari trattamenti chimici e richiede diverse fasi: la macerazione dei semi d’orzo, germinazione ed essiccazione.

Benefici del malto d’orzo

Le proprietà ed i benefici del malto d’orzo sono molteplici, in quanto la sua assunzione garantisce:

Corretto funzionamento dell’intestino , in quanto l’eliminazione dell’amido contenuto nel malto da parte dell’intestino tenue minimizza il pericolo di fermentazione;

, in quanto l’eliminazione dell’amido contenuto nel malto da parte dell’intestino tenue minimizza il pericolo di fermentazione; Proprietà depurative nei confronti del fegato , visto che aiuta l’eliminazione di tossine e scorie nocive;

, visto che aiuta l’eliminazione di tossine e scorie nocive; Azione antitumorale , in quanto, secondo recenti studi, si tratta di un alimento in grado di prevenire il cancro;

, in quanto, secondo recenti studi, si tratta di un alimento in grado di prevenire il cancro; Azione benefica per le vie urinarie , perché previene l’insorgere della cistite ;

, perché previene l’insorgere della ; Corretto funzionamento dell’attività polmonare, infatti, come tutti i malti derivati dai cereali, svolge una funzione difensiva nei confronti dei polmoni.