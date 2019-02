Malva contro il mal di gola

1.962 visite

Avete mai provato la sensazione della gola che “pizzica”? Fastidi e bruciori? Provate con i rimedi naturali con la malva! La malva è un potente alleato contro i fastidi alla gola e contro i disturbi del cavo orale. Cos’è la malva e perchè fa così bene?.

Cos’è la malva

La malva è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Malvaceae. Cresce spontaneamente nei prati e nelle zone incolte di pianura, spesso la troviamo anche in orti e giardini. Fin dall’antichità vengono riconosciute a questa pianta spontanea proprietà benefiche per la cura di diverse patologie (il suo nome deriva dal greco “malachè” che significa “rendere morbido o ammorbidire”) come:

allevia le infiammazioni delle mucose

contro gli arrossamenti oculari

come pediluvio

come lassativo contro la stipsi (viene usato anche in gravidanza , nei bambini e anziani)

contro la stipsi (viene usato anche in , nei bambini e anziani) come digestivo dopo i pasti

dopo i pasti come impacco lenitivo in caso di problemi della cute (orzaiolo, dermatite atopica e scottature solari)

Della malva vengono utilizzati i fiori (di colore lilla) e le foglie per la preparazione di decotti e infusi che successivamente verranno impiegati come rimedi naturali contro infiammazioni e problematiche varie viste precedentemente. La malva è possibile coltivarla oppure trovarla in tutti i negozi di prodotti naturali e in erboristeria.

La malva viene anche usata (esclusivamente fresca e quindi raccolta dopo la coltivazione) in cucina e per la preparazione di piatti e bevande. Viene usata nei risotti, negli infusi e come condimento leggero in varie pietanze. Qui ci occuperemo soprattutto di una particolare proprietà della malva: rimedio naturale contro il mal di gola.

Proprietà e benefici

La malva ha un potente effetto calmante contro il mal di gola e tutte le infiammazioni che interessano il cavo orale grazie ai suoi principi. La malva è infatti ricca di:

calcio

potassio

vitamina A, B1, C ed E

tannini

mucillagini

flavonoidi

olio (betacarotene) usato per la cura di alcune malattie

Grazie a questi principi la malva ha un effetto calmante, lenitivo, antiossidante e antinfiammatorio contro il mal di gola e contro bruciori di stomaco, gastriti e sintomi da colon irritabile. Ecco tutte le sue proprietà benefiche:





antinfiammatoria

cicatrizzante

sedativa

emolliente e lenitiva

e lenitiva lassative

depuranti e disinfettante

La malva, inoltre, viene impiegata per la preparazione di integratori alimentari utili al funzionamento dell’intestino. Questi integratori sono facilmente reperibili in erboristeria. Vediamo ora come usare la malva soprattutto per avere sollievo contro i fastidi della gola dovuti in particolare al cambiamento climatico (tipico della stagione fredda).

Gli usi della malva contro il mal di gola

Per alleviare i sintomi da infiammazione del cavo orale (tonsilliti, raffreddore e tosse) è consigliabile usare la malva sia come infuso e sia come gargarismi. Vediamo come fare in ognuno dei due casi. Per preparare un efficace infuso di malva contro le irritazioni della gola, quindi per uso interno, vi occorrono:

100 g di malva essiccata

g di 2 l di acqua bollente

Lasciate in infusione la malva (composta da fiori e foglie) nell’acqua per circa 15 minuti, filtrare e prendete l’abitudine di bere due tazze al giorno lontano dai pasti principali. E’ possibile consumare questa tisana anche la sera prima di coricarsi, per avere un effetto rilassante e distensivo.

Per i gargarismi (uso esterno della malva) invece prendete:

5 g di malva

100 g acqua fredda

Questo decotto è semplice da preparare basta versare i 5 g di malva nell’acqua fredda portata ad ebollizione e fare dei gargarismi quotidiani per almeno qualche giorno. I risultati arriveranno dopo breve e la vostra gola troverà subito sollievo. Il decotto alla malva per i gargarismi deve essere sempre fresco, quindi va preparato e “consumato” al momento. Il decotto freddo è impiegato anche come lavanda vaginale in caso di infezioni nelle zone intime.

Controindicazioni

La malva è un’ottima alternativa naturale per alleviare i sintomi della gola infiammata. Presa nelle dosi giuste non presenta importanti effetti collaterali. L’importante è che non si faccia un abuso di infusi e decotti alla malva. Un uso consapevole e mirato a brevi periodi di trattamento è la soluzione ideale anche per vederne i maggiori benefici.

L’uso della malva è sconsigliato in soggetti intolleranti o allergici alla pianta o ad uno o più dei suoi principi costituenti: malvina e malvidina. E’ sempre opportuno, per patologie particolari, rivolgersi al proprio medico curante!