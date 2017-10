Mani sudate? Ecco i rimedi naturali per eliminare ogni disagio

27 visite

Le mani sudate sono un problema soprattutto per l’imbarazzo nei rapporti sociali: immaginate una situazione in cui la stretta di mano è fondamentale: un colloquio di lavoro o un nuovo incontro, ad esempio. Questo semplice gesto è il primo biglietto da visita che contribuisce ad identificarci di fronte a persone ancora sconosciute.

Proprio per questo, un’eccessiva sudorazione delle mani può provocare una spiacevole sensazione di disagio e imbarazzo. Il disturbo è dovuto ad un’alta concentrazione di ghiandole sudoripare eccrine, che spesso si accumulano nella zona di mani e piedi: questo causa le mani che sudano troppo!

È possibile risolvere questa condizione con l’aiuto di semplici rimedi casalinghi preparati con ingredienti naturali.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente ottimo nel contrastare il problema legato all’eccessiva sudorazione dei palmi delle mani. Aiuta infatti a mantenerle asciutte, assorbendone l’umidità. Il trattamento è molto facile da preparare.

Basterà solo amalgamare bene un cucchiaino di bicarbonato di sodio con dell’acqua in quantità tale da formare una pasta densa. Applicatela sulle mani e lasciatela in posa dai 10 ai 15 minuti almeno, poi sciacquate con acqua fresca. Potete ripetere questa operazione anche quotidianamente, così da avere i migliori risultati.

Alcol denaturato

L’alcol denaturato è un agente disidratante naturale, quindi molto efficace nel ridurre il fastidio di mani troppo sudate. Versate semplicemente dell’alcol sui vostri palmi e attendete che il prodotto faccia effetto (circa 15 minuti). Trascorso il tempo necessario, lavate via con acqua fresca.

Per un trattamento più comodo, magari da effettuare mentre siete fuori casa, servitevi di salviettine a base di alcol reperibili facilmente in commercio. In questo modo, avrete il vostro trattamento da portare sempre con sé e utilizzare all’occorrenza.

Amido di mais

La proprietà di assorbire efficacemente i liquidi e le sostanze oleose, tipica dell’amido di mais, lo rende un ingrediente in grado di mantenere adeguatamente asciutti i palmi delle mani. Spolverate una buona quantità di amido di mais direttamente sulle vostre mani e resteranno fresche e asciutte per diverse ore, dimenticandovi di ogni disagio.

Polvere di legno di sandalo

Oltre ad essere un fantastico prodotto in grado di donare una pelle pulita e libera da imperfezioni, la polvere di legno di sandalo libera le mani dall’imbarazzo di una sudorazione eccessiva. Questo rimedio ha una storia secolare, veniva infatti usato già dall’antichità proprio per far fronte al problema.

Oltre ad assorbire il sudore, la polvere di legno di sandalo provvede a creare le condizioni adatte ad una perfetta traspirazione della pelle. Mescolate della polvere di legno di sandalo con del succo di limone fino ad ottenere una pasta.

Spalmatela su tutta l’area delle mani e lasciate in posa per circa 15 minuti. A questo punto, lavate via con acqua fresca. Provate questo trattamento ogni giorno e rimarrete stupiti dai risultati.

Succo di patata

Il succo estratto dalla patata ha la capacità di schiarire la pelle ed eliminare il sudore dai palmi delle mani. Grattugiate una patata, in modo da far fuoriuscire tutti i suoi liquidi, e applicatela sulla zona interessata.

Attendete 15-20 minuti, il tempo che il composto faccia effetto, poi eliminatene ogni residuo con dell’acqua fresca. Questo rimedio casalingo può essere ripetuto anche due o tre volte al giorno, così da tenere adeguatamente sotto controllo la sudorazione.

Buccia di limone

La buccia di limone è uno di quegli ingredienti che non dovrebbero essere mai gettati via subito. La sua versatilità la rende infatti l’ideale per essere utilizzata come rimedio naturale in grado di aiutare nella cura della persona e della casa. Lasciate ad essiccare al sole la buccia di un limone e poi tritatela con l’aiuto di un mixer.

Utilizzate la polvere così preparata per contrastare la sudorazione delle mani; vi basterà solo spolverarla sui palmi diverse volte al giorno e rimarranno asciutti. La buccia di limone ha proprietà antibatteriche che aiutano a svolgere questo compito nel migliore dei modi.

Dimenticatevi del timore di stringere la mano! Con l’utilizzo costante di questi ingredienti, la sudorazione eccessiva dei palmi non sarà più un problema e potrete gestire le vostre relazioni personali senza più alcun imbarazzo.