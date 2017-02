Come mantenere fresca frutta e verdura?

123 visite

Una dieta ricca di frutta e verdura sappiamo far molto bene alla salute, l’importante che venga conservata nel modo giusto. Prima di soffermarci su trucchi e consigli per mantenere fresca frutta e verdura, è importante acquistare e consumare questi alimenti di stagione perchè più saporite e ricche di tutti i nutrienti.

Gli alimenti fuori stagione sono infatti solitamente più costosi ed inferiori in qualità rispetto a quelli di stagione. In ogni caso è buona regola , una volta acquistate, saperle conservare evitando di farle ammuffire e appassire.

Prima di elencarvi alcuni suggerimenti utili su dove conservare i pomodori o i cachi, l’insalata e soprattutto come conservarli e per quanto tempo, è importante darvi delle dritte su come acquistare questi alimenti ( direttamente dall’agricoltore o al mercato ortofrutticolo):

non acquistate frutta e verdura in quantità enormi

ragionate sulle dosi

fate attenzione al trasporto (meglio se in cesti di vimini o contenitori di carta-i tradizionali sacchetti del pane)

Passiamo al mantenimento in casa, come conservare fresca frutta e verdura? Dentro o fuori dal frigo? scaffali? portafrutta? Scopriamolo insieme.

Non lavare prima di conservare

E’ preferibile non lavare frutta e verdura prima di conservarle, in quanto si aumenta il rischio di carenze nutritive e formazione di marciume e muffa. Se sono sporche di terriccio o altro basta pulirle con un panno di cotone o un po’ di scottex.

Ambiente asciutto

La frutta e la verdura innanzitutto vanno preservate da luoghi umidi ( che favoriscono la muffa). Meglio luoghi asciutti e soprattutto prima di depositarli in cesti o contenitori stendete sul fondo di questi ultimi un tovagliolo di carta che assorbe l’umidità.

Come conservare l’avocado?

Andiamo nello specifico degli alimenti, partendo da un frutto esotico molto amato: l’avocado. Esso deve essere posto in un sacchetto di carta spessa oppure avvolto in una carta di giornale, mantenuto a temperatura ambiente fino alla maturazione. Una volta maturo chiudere l’avocado in un sacchetto di plastica e metterlo in frigo.

Frigo no grazie!

Frutta e verdura non devono essere mai conservati in frigo se non sono maturi (altrimenti marciscono prima). Il frigorifero è indicato solo in caso di alimenti già maturi.

Come conservare le banane?

Le banane devono essere conservate a temperatura ambiente (non in frigo altrimenti perdono subito il loro gusto) con l’unica accortezza di avvolgere il gambo in una pellicola di plastica trasparente per alimenti. Leggi anche usi della banana che non ti aspetti.

Verdure a fette in acqua

Le verdure sbucciate come sedano e carote possono essere conservate in frigo solo se messe in contenitori con un po’ d’acqua all’interno. Il sedano, se non sbucciato, va conservato avvolto nella carta stagnola.

Frutta e verdura nella zona meno fredda del frigo

Frutta e verdura se messe in frigo in particolari situazioni, devono essere posizionate nella parte meno fredda (altrimenti rischiano di perdere aroma e freschezza).