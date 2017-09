Cetriolo: i trucchetti di bellezza per una pelle perfetta

80 visite

I cetrioli sono facilmente reperibili in ogni supermercato e molto economici. Si prestano bene, quindi, a divenire uno dei più amati e diffusi trattamenti di bellezza. Secondo molti dermatologi, infatti, il cetriolo ha numerosi effetti benefici sulla nostra pelle.

La sua freschezza lo rende l’ideale per ridurre immediatamente l’infiammazione su un epidermide irritata; ciò avviene anche in virtù della vitamina C e dell’acido caffeico presenti in grandi quantità al suo interno. Questo ortaggio è composto dal 96% di acqua e riesce a idratare naturalmente la pelle, sia ingerito che applicato in modo topico.

Il cetriolo rivitalizza il viso, rimuove le macchie, tonifica, riduce i segni del tempo e la produzione eccessiva di sebo. Un’altra caratteristica molto importante è che i cetrioli sono adatti ad ogni tipo di pelle. Vediamo alcuni trucchetti di bellezza a base di cetriolo.

Maschera al Cetriolo, latte e olio di mandorle per pelle secca

Molte persone devono fare i conti con una pelle eccessivamente secca che, spesso, può risultare anche spenta e antiestetica. In più, quando l’epidermide non riceve il giusto grado di idratazione, ecco che compaiono rughe e segni di espressione marcati.

Per far fronte al problema e donare alla pelle la sua naturale elasticità, il cetriolo è davvero efficace. Riducete un cetriolo in pezzetti molto piccoli (aiutatetvi, magari con un tritatutto o una grattugia) e mixatelo con 2 cucchiai di latte e 2-3 gocce di olio di mandorle. Amalgamate bene gli ingredienti e spalmate il composto sul viso.

Lasciate in posa per 10-12 minuti e poi lavate via con della normale acqua. Il latte e il cetriolo idratano e nutrono in profondità, mentre l’olio di mandorle migliora la trama della pelle e contribuisce a fornire il giusto apporto di vitamine. Ripetete il trattamento ogni giorno per avere risultati migliori.

Maschera al Cetriolo, terra di Fuller e acqua di rose per pelle grassa

Anche la pelle grassa può danneggiare la pelle, stimolando la formazione di brufoli, punti neri e acne. Tutte condizioni che possono creare disagi e imbarazzi. È possibile preparare una maschera a base di cetriolo per ridurre le problematiche legate ad una pelle troppo oleosa.

Grattugiate un cetriolo per ridurlo in pasta, amalgamatelo poi con 1 cucchiaio di terra di Fuller e acqua di rose quanto basta ad ottenere un composto facile da spalmare. Applicate il trattamento su viso e collo e attendete 10-15 minuti, il tempo che agisca in modo efficace.

A questo punto, sciacquate con acqua fresca. Eseguite questa maschera quotidianamente e noterete la differenza.

Maschera al Cetriolo, yogurt e limone per schiarire le macchie

Le macchie della pelle rendono l’epidermide poco uniforme, causando spesso degli inestetismi. Un’eccessiva produzione di melanina, la troppa esposizione solare, l’uso di alcuni farmaci e il passare del tempo possono provocare fastidiosi aloni scuri sul nostro viso.

Questa maschera a base di cetriolo, limone e yogurt è ottima per schiarire e donare luminosità. Tutto ciò di cui avrete bisogno è un cetriolo, 2 cucchiai di yogurt e mezzo limone. In una ciotola, mescolate bene il cetriolo grattugiato, lo yogurt e il succo del limone.

Procedete fino al raggiungimento di un composto denso e massaggiatelo su viso e collo. Dopo 8-10 minuti di posa, lavate via con semplice acqua. I risultati saranno immediati.

Maschera al Cetriolo e pomodoro per pelle matura

La combinazione di cetriolo e pomodoro è molto efficace per prevenire la perdita di elasticità della pelle. Con l’aiuto di un frullatore, mixate un cetriolo e un pomodoro.

Applicate poi il composto su viso e collo. Attendete circa 30 minuti, in modo da permettere all’epidermide di assorbire al meglio tutte le sostanze nutritive presenti nel trattamento, poi sciacquate normalmente. Ripetete il procedimento due volte alla settimana: aiuterà a stimolare la produzione di collagene e mantenere una pelle giovane più a lungo.

Maschera al Cetriolo e aloe vera per tutti i tipi di pelle

L’aloe vera e il cetriolo forniscono alla pelle la giusta quantità di vitamine, acqua e minerali fondamentali. Prelevate il gel da una foglia di aloe vera (in mancanza di una pianta di aloe, è possibile optare per del gel già pronto, acquistabile nelle erboristerie) e versatelo in un mixer, insieme a un cetriolo ridotto in pezzi.

Prendete il composto appena preparato e stendetelo su tutto il viso. Questa maschera aiuterà in vari modi: donerà idratazione, nutrimento, contribuirà a migliorare la trama della pelle e la renderà fresca e morbida.

Inserite questi trattamenti nella vostra routine di bellezza e ricordatevi di aggiungere i cetrioli anche alla vostra dieta. In questo modo, riuscirete a depurare completamente il corpo e a mantenere sempre una pelle sana e luminosa, senza gravare sul portafogli.