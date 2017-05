Maschera al sangue di drago per labbra voluminose

29 visite

Le labbra sono un biglietto da visita molto importante per le donne. Esse esprimono sensualità, femminilità e possono essere trattate con ogni make up per valorizzarne i contorni. Carnose o sottili? In linea di massima le donne amano le labbra carnose e per ci non le ha spesso si ricorre a trattamenti cosmetici ed estetici per “rinforzare” l’aspetto della bocca.

Se non vuoi rivolgerti a centri specializzati per timore o perchè troppo costosi e desideri avere delle labbra voluminose e rimpolpate effetto anti-età ecco una maschera molto efficace e che sta spopolando nel mondo: la maschera al sangue di drago. Vediamo insieme cos’è, come funziona, come si applica e quali sono i risultati.

Cos’è la maschera al sangue di drago

La maschera al sangue di drago è un rimedio di bellezza innovativo, utilizzato fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e cicatrizzanti. Recentemente esperti di bellezza e beauty form hanno riscoperto l’efficacia di questa formula antietà e l’hanno utilizzata per maschere, prodotti e creme per rimpolpare e dare volume alle labbra in modo molto “naturale”.

Il sangue di drago è una resina ricavata da una pianta tropicale, la dracaena cinnabari (dracena), originaria dei territori indiani tra lo Yemen e la Somalia. La resina, di colore rosso scuro, viene estratta dalle spaccature naturali presenti nel tronco delle piante e diventa gradevole al profumo (balsamico) e con un sapore dolciastro.

Originariamente il sangue di drago veniva impiegato per la produzione di incenso e la laccatura del legno.Solo successivamente gli esperti hanno scoperto l’importanza di questa resina in ambito cosmetico. Una sorta di lifting e botox naturale in grado di rimpolpare le labbra rendendole morbide e carnose.

Alcuni marchi in cosmetica hanno utilizzato la resina per la produzione di maschere e creme anti-age adatte a tutte le labbra desiderose di essere miracolosamente ” volumizzate. Tra queste Rodiol, azienda leader nel settore cosmetica che ha lanciato sul mercato Dragon’s Blood Lip Mask, una maschera in biocellulosa che riempie le labbra donando volume e aspetto vellutato.





Come funziona il sangue di drago

Il sangue di drago, in passato usato per laccature di legno, incenso e in medicina, oggi diviene formula miracolosa in campo cosmetico e di bellezza. Esperti del settore ne hanno scoperto proprietà efficaci nella prevenzione delle rughe.

Il sangue di drago è utilizzato sia in forma oleosa, sia inserito in altri prodotti. La sua caratteristica fondamentale è quella di formare sulla pelle una pellicola impermeabile che impedisce all’acqua contenuta nella nostra cute di evaporare.

E’ un ingrediente che nutre la pelle senza appesantirla, combatte le smagliature, protegge dai raggi Uvb e radicali liberi (responsabili del foto-invecchiamento cutaneo). Il sangue di drago è impiegato anche per altre problematiche:

anticoagulante

cura di eczemi

cicatrizzante di ferite (grazie alla presenza di proantocianidine e taspina)

cura dell’herpes

cura delle emorroidi

lenire la flogosi del cavo orale

del cavo orale trattamento dei reumatismi

Il sangue di drago può essere assunto anche per “via interna” per la cura di:

tosse

ulcere gastriche

dissenteria

Come si applica la maschera al sangue di drago

La maschera al sangue di drago va applicata sul viso (preferibilmente la sera prima di coricarsi) per due volte a settimana e lasciata agire per circa 15 minuti. Successivamente può essere lavata via in due modi:

con acqua

con una velina o cotone umido

Questo secondo metodo permette di far penetrare il residuo della maschera in profondità, essendo ricco di tantissimi principi attivi. La maschera è delicata e non irrita la pelle.

Benefici della maschera al sangue di drago

La maschera al sangue di drago ha un’azione levigante, antirughe e di pulizia in profondità (può essere sostitutiva di latte detergente e tonico per il viso). L’effetto della maschera sul viso è immediato. La pelle apparirà:

più morbida

più luminosa

più levigata

più fresca

più giovane

più compatta

più chiara

La maschera permette di imprigionare nella pelle i principi nutrienti (tra cui l’acido ialuronico) del siero di drago così da permettere ad essi un’azione riparatrice e rigenerante cutanea, di nutrimento e antirughe senza nessuna dispersione di prodotto. L’effetto “patch” sarà garantito.