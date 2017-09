Capelli da favola con le maschere casalinghe a base di glicerina

54 visite

La glicerina è uno degli ingredienti per la cura della persona più potenti che esistano. Grazie alle sue fantastiche caratteristiche, ha ottenuto una notevole popolarità, diventando l’elemento principale di numerosi trattamenti di bellezza.

La glicerina è particolarmente efficace sui capelli; riesce infatti ad immagazzinare le componenti idratanti presenti al loro interno, per prolungarne lucentezza e setosità. Le proprietà nutrienti della glicerina sono indicate per trattare efficacemente sia le lunghezze che il cuoio capelluto. Ecco perchè è molto utile utilizzare maschere per capelli a base di glicerina.

Utilizzare la glicerina come prodotto di bellezza, darà ai capelli un aspetto sano e luminoso, senza il bisogno di affidarsi a trattamenti potenzialmente dannosi. Ecco alcuni usi della glicerina che renderanno splendida la vostra chioma.

Maschera capelli Glicerina e aloe vera

La glicerina e il gel di aloe vera son due fantastici prodotti che lavorano insieme in modo efficace per preservare la bellezza della chioma. Mescolate entrambi gli ingredienti all’interno di un recipiente e applicate sui capelli umidi il composto appena preparato.

Lasciate che la maschera agisca per circa 20 minuti. Lavate poi via con acqua fresca ed eliminate ogni residuo con uno shampoo delicato. Questi ingredienti offrono notevoli benefici, soprattutto ai capelli secchi e spenti.

Maschera capelli Glicerina e olio di cocco

Una mistura di glicerina e olio di cocco è un’ulteriore alternativa per sfoggiare una chioma da copertina. Le proprietà idratanti dell’olio di cocco sono ben note e funzionano in modo efficace anche sui capelli. Con l’aggiunta della glicerina, il potere dell’ olio viene incrementato.

Dopo aver preparato una sorta di siero, composto da questi due ingredienti, stendetelo accuratamente sulle lunghezze e sul cuoio capelluto. Attendete circa 10 minuti, il tempo che la maschera svolga il suo lavoro, e procedete al lavaggio con il vostro abituale shampoo. Noterete subito capelli da favola.

Maschera capelli Glicerina, miele e olio di oliva

La glicerina, quando unita al miele e all’olio di oliva, non solo aggiunge volume alla chioma, ma le dona un’immediata luminosità. Per preparare questo trattamento, versate poche gocce di glicerina all’interno di una soluzione composta da un cucchiaio di olio di oliva e da un cucchiaino di miele.

Mescolate accuratamente tutti questi ingredienti e applicate il trattamento sulle lunghezze e sul cuoio capelluto. Lasciate poi in posa per qualche minuto. A questo punto, procedete con un normale shampoo per lavare via il tutto. Ripetete questa maschera una volta ogni due settimane per ottenere i migliori risultati.

Maschera capelli Glicerina e succo di limone

Il succo di limone funziona come un ottimo esfoliante naturale, in grado di rimuovere impurità e polvere dai capelli. Le proprietà benefiche del succo di limone aumentano quando viene unito alla glicerina: questo mix, infatti, valorizza la bellezza della chioma.

Si tratta di una maschera economica che è possibile preparare semplicemente unendo 2 gocce di glicerina ad un cucchiaio di succo di limone. Applicate il trattamento su tutta la chioma e lasciate in posa per circa 10 minuti. Lavate poi via con il vostro solito shampoo.

Maschera capelli Glicerina, olio di castoro e aceto di mele

Anche i capelli più problematici e ingestibili riescono a ritrovare vitalità grazie alla maschera a base di glicerina, olio di castoro e aceto di mele. Mixate poche gocce di glicerina e olio di castoro con 2 cucchiai di aceto di mele.

Massaggiate bene il composto su tutte le lunghezze e sul cuoio capelluto. Attendete pochi minuti e procedete con lo shampoo, avendo cura di eliminare bene ogni residuo del trattamento. Per ottenere il massimo dei risultati, utilizzate questa maschera due volte al mese.

È possibile acquistare la glicerina in farmacia e nei negozi specializzati nella cura della persona, oltre che negli store online. Si tratta di un prodotto dall’ampia versatilità, che non abbandonerete molto facilmente.