Capelli belli e sani con le maschere casalinghe a base di aglio

64 visite

Oltre che in cucina, l’aglio può essere utilizzato in diversi altri campi. Ad esempio, è un ottimo trattamento per curare la bellezza e la salute dei capelli. Questo ingrediente è fonte di calcio, zinco e solfuro, elementi in grado di stimolare la crescita del capello e svolgere un’azione antibatterica.

L’aglio riesce anche a detergere adeguatamente i follicoli piliferi, rimuovendo polvere e forfora dal cuoio capelluto. È possibile preparare in casa dei trattamenti a base di aglio, in grado di far invidia ai migliori prodotti di bellezza. Riuscirete così a risolvere la maggior parte dei problemi legati alla chioma senza pesare sulla sicurezza e sul portafogli.

Maschera a base di aglio e cipolla

La cipolla possiede numerose sostanze in grado di nutrire a fondo e, combinata con l’aglio, può essere uno dei rimedi naturali migliori per prendersi cura dei capelli. Prendete 8-10 spicchi d’aglio (a seconda anche della lunghezza della chioma), pelateli e teneteli da parte.





Sbucciate poi una cipolla di medie dimensioni e mettetela, insieme all’aglio precedentemente preparato, in un mixer per frullare il tutto. A questo punto, scaldate 3-4 cucchiai di olio di oliva in un pentolino posizionato su un fornello a fuoco lento per qualche minuto e poi aggiungete la pasta di aglio e cipolla appena preparata.

Rosolate il composto fino a che non acquisterà un colore marroncino dorato. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. Filtrate la polpa e versate l’olio ricavato sulle lunghezze e sul cuoio capelluto, effettuando un leggero messaggio.

Attendete che la maschera venga completamente assorbita (ci vorranno circa 30 minuti) e poi procedete con il vostro abituale shampoo. Ripetete il trattamento 2-3 volte alla settimana per riceverne il massimo dei benefici.

Maschera a base di aglio e miele

Il miele è un ingrediente in grado di apportare molto benefici ai capelli e a tutto il nostro corpo. Aiuta a fornire la giusta idratazione alla chioma e rinforza la struttura dei follicoli piliferi.

Prendete 8-9 spicchi di aglio e frantumateli per far fuoriuscire il succo. Aggiungete poi un cucchiaio di miele e mescolate il tutto con l’aiuto di una frusta da cucina. Stendete questo mix su lunghezze e cuoio capelluto e lasciate in posa per 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, lavate via con uno shampoo delicato e applicate il vostro abituale balsamo.

Maschera a base di aglio e ibisco

I fiori e le foglie di ibisco si prendono cura dei capelli, riuscendo a trattare al meglio diverse condizioni. Spesso, gli shampoo e le maschere che troviamo in commercio contengono estratti di ibisco come componente principale. Insieme all’aglio, questa pianta rinforza la struttura del capello e aiuta a gestirne la messa in piega.

Frantumate 2 fiori di ibisco essiccati insieme a 8-10 spicchi d’aglio fino a ridurli ad una pasta. In un pentolino, riscaldate 4 cucchiai di olio di cocco e versate al suo interno la polpa precedentemente preparata. Portate a ebollizione, poi filtrate la soluzione, eliminando la polpa, e lasciate che si raffreddi raggiungendo la temperatura ambiente.

Massaggiate delicatamente questo olio partendo dal cuoio capelluto, fino ad arrivare alle punte. Dopo 30 minuti, risciacquate con acqua fresca. Utilizzate questa maschera una volta a settimana.

Maschera a base di aglio e zenzero

Se la forfora e il prurito sono il vostro problema, la maschera a base di aglio e zenzero è la soluzione giusta per voi. Entrambi questi ingredienti sono molto potenti e utilizzarli insieme, un paio di volte alla settimana, donerà ai capelli notevoli benefici. Innanzitutto, scaldate mezzo bicchiere di olio di oliva o di mandorle.

Riducete 5-6 spicchi di aglio e una piccola radice di zenzero in pezzi, preparando una polpa densa. Aggiungetela all’olio e portate tutto a ebollizione a fuoco medio. Filtrate la soluzione, eliminando la polpa e conservando l’olio ricavato. Applicatelo sui capelli con un massaggio e attendete 30 minuti, poi lavate via. Se necessario, dopo il lavaggio utilizzate un balsamo.

Concedetevi del tempo per prendervi cura del vostro benessere e provate queste semplici ricette. Pochi ingredienti basteranno per sfoggiare una chioma degna delle migliori riviste di moda.