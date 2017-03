Maschere fai da te a base di gel di aloe vera

La natura spesso ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno per prenderci cura di noi stessi. Uno degli ingredienti naturali più efficaci ed economici per trattare un’ampia gamma di problemi della pelle è sicuramente l’aloe vera.

Il suo vantaggio più grande è quello di essere adatto ad ogni tipo di pelle. L’aloe vera ha proprietà antibatteriche, anti-aging e antinfiammatorie, oltre che idratanti.

Ecco alcune ricette di maschere fai da te al gel di aloe vera da preparare in casa con ingredienti semplici e facilmente reperibili in ogni cucina, per vivere anche in casa l’esperienza di un centro benessere.

Il primo passo è quello di tagliare una o due foglie di aloe direttamente dalla pianta ed eliminarne i bordi seghettati.

A questo punto bisogna tagliare in due la foglia e staccare delicatamente il gel traslucido che vi si trova all’ interno. Lo step finale consiste nell’inserire la polpa di gel in un mixer e frullare.

Mescolate il miele con la curcuma fino ad ottenere una lozione omogenea e poi aggiungete il gel di aloe vera al tutto. Applicate su viso e collo e risciacquate dopo 20 minuti. Ripetete il trattamento due volte a settimana per ridurre acne e macchie leggere della pelle.







Maschera idratante

2 cucchiai di gel di aloe vera

1 banana matura

3 cucchiai di olio di mandorle

Schiacciate la banana con una forchetta finché non si riduce in polpa. Aggiungete l’olio di mandorle e il gel di aloe vera e mescolate bene il composto. Applicate su viso e collo e tenete in posa per circa 30 minuti.

Rimuovete esercitando una leggera frizione e poi sciacquate con acqua tiepida.

Maschera anti-age all’aloe vera

1 uovo

2 cucchiai di gel di aloe vera

Rompete l’uovo e mettetelo in una ciotola. Aggiungete il gel di aloe vera e mescolate finché non ricaverete un composto soffice.

Applicate su viso e collo e lasciate asciugare per 15-20 minuti. Immergete un dischetto di cotone in acqua tiepida e usatelo per rimuovere il trattamento.

Maschera schiarente

2 cucchiai di gel di aloe vera

1 cucchiaio di succo di limone

Mescolate il gel di aloe vera e il succo di limone e stendete sul viso. Tenete in posa per 20-30 minuti e risciacquate. Questo composto può anche essere conservato in frigorifero per una settimana e continuare a utilizzarlo. Se applicato ogni giorno per un mese, noterete una pelle più luminosa e libera da imperfezioni.

Tutte queste maschere vanno applicate sul viso perfettamente pulito e struccato, affinché i principi nutritivi penetrino meglio al’interno dell’epidermide.

Per un risultato ancora più efficace, eseguite i trattamenti subito dopo aver fatto la doccia, così da avere i pori dilatati dal calore e quindi più ricettivi.