E’ il nuovo prodotto orientale che sta spopolando tra le donne di tutto i mondo e che sta sostituendo le vecchie maschere peel-off. Arriva dall’Asia la nuova maschera magnetica per il viso, che sfrutta la forza magnetica (elettromagnetismo) per purificare la pelle e renderla più compatta e luminosa.

La maschera magnetica di Dr. Brandt rivoluzionerà il mondo dello skincare? Scopriamo insieme la nuova maschera magnetica, i suoi benefici sulla pelle del viso, le sostanze contenute nel prodotto e soprattutto perchè sta riscuotendo un enorme successo tra le appassionate di bellezza ed estetica?.

La maschera magnetica ha un colore scuro (molto simile al grigio-piombo) che deriva dalla ferrite (particelle di ferro) di cui è composto il prodotto. La maschera inoltre non contiene:

E’ adatta a tutit i tipi di pelle: mista, grassa, secca e viene usata per i suoi molteplici benefici alla pelle del viso. Tra gli efeftti positivi della maschera:

La particolarità della maschera masgnetica Dr Brandt è nell’applicazione del prodotto che si differenzia da tutti gli altri tipi di creme. Si applica con una spatola e si rimuove con un magnete (entrambi presenti nella confezione).

Non si usa nè acqua, nè discheti struccanti e nè spugnette. Si applica dapprima uno strato denso di prodotto con la spatola, si lascia agire per circa 10 minuti e con il magnete (di forma triangolare) da avvolgere in una salvietta o in un po’ di pellicola trasparente, si raccoglie la maschera dal viso.

Grazie alla forza dell’elettromagnetismo il magnete tira via la maschera e con essa spariscono punti neri, impurità e sebo in eccesso.

Maschera magnetica: dove trovarla e prezzo

La maschera magnetica non è disponibile ancora in Italia, ma è reperibile al momento solo on-line ad un costo di circa 75 dollari (75 euro) per Skincare Magnetight Age-Defier del brand americano Dr Brandt, e al costo di circa 52 dollari per Black Luster Mask dell’azienda sudcoreana Milky Dress.

Maschera magnetica: vantaggi e svantaggi

La maschera magnetica ha diversi vantaggi ma anche qualche aspetto negativo pe chi l’ha provata. Secondo alcune donne lil prodotto non darebbe i massimi risultati per le pelli troppo oleose, avrebbe un odore molto intenso a causa della presenza di ossidi e la texture troppo densa e ricca non farebbe repirare la pelle.

Oltre agi spetti negativi, tanti e di più quelli positivi: purificazione e compattezza della pelle, luminosità e ringiovanimento cellulare, addio sebo, impurità e segni, stimolazione del microcircolo, maggiore afflusso di sangue e ossigenazione dell’epidermide. E tu l’hai già provata?.