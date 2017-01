E’ la mania beauty del momento, la Black Mask (maschera nera) il nuovo trend che arriva direttamente dall’Oriente (come la maschera magnetica) e promette di purificare la pelle ed eliminare i punti neri rendendo la cute più morbida e l’incarnato più radioso.

Cosa contiene la maschera nera? Come funziona? E soprattutto a cosa è dovuto l’enorme successo che sta riscuotendo tra le donne di tutto il mondo appassionate di bellezza.

Alla base della maschera nera c’è un particolare ingrediente considerato “magico” in grado di dare il colore scuro al prodotto e promuovere i benefici di cui abbiamo accennato in precedenza. Si tratta del carbone vegetale con proprietà riconosciute quali:

Il carbone non è l’unica sostanza presente nella maschera, la quale agisce grazie ad una formulazione delicata e basata esclusivamente su elementi di derivazione naturale (responsabili degli effetti benefici all’epidermide) come:

La Black Mask, grazie all’azione combinata delle sostanze contenute non solo purifica la cute e elimina i punti neri, ma tra gli altri benefici c’è anche l’eliminazione di brufoli e foruncoli, combatte l’acne giovanile e non. Come funziona la maschera nera?.

Maschera nera per i punti neri: come funziona?

Usare la maschera nera è molto semplice. Ecco passo per passo l’intero procedimento:

applicare la maschera sui punti “critici” evitando la zona del contorno occhi, pelurie e cicatrici lasciare agire per circa 25-30 minuti fino a quando il prodotto non diventa una pellicola aderente sulla pelle e i suoi principi attivi cominciano ad agire eliminando le impurità rimuovere la maschera con le mani (come si usa con la cera) ma in modo più delicato. Togliere i residui con acqua tiepida

La particolarità della maschera è proprio in questo ultimo punto (3) ovvero essere peel-off, si strappa dal viso come una seconda pelle (portando via tutte le impurità dal viso). Per far si che la maschera nera abbia i massimi effetti benefici si consiglia di applicarla almeno due volte a settimana.

Maschera nera per i punti neri: dove trovarla

In commercio esistono diversi tipi di Black Mask, molte delle quali imitazioni o prodotti contraffatti con sostanze nocive e non naturali (come la colla vinilica). Cremose, illuminanti, idratanti, ma la vera maschera nera, secondo gli esperti è reperibile solo sul sito del produttore dove è necessario compilare anche un modulo. Il costo si aggira intorno ai 40 euro e la confezione contiene 5 bustine. Preferire la produzione italiana.

Se non siete esperte consultate un medico dermatologo di fiducia.

Maschera nera per i punti neri: vantaggi e svantaggi

La maschera nera “originale” non avrebbe alcuno svantaggio, anzi tutte le donne che l’hanno provata sembrerebbero soddisfatte dei risultati. La Black MasK è infatti facile da applicare, non sporca, non unge ed è facile da togliere (lo strappo deve essere deciso ma delicato e professionale).

E’ un prodotto efficace, rapido, facile da applicare e tollerabile. In tante la fanno anche a casa con alcuni prodotti:

2 pillole di carbone vegetale

1 cucchiaino di miele e argilla verde

2 gocce di tea tree oil

acqua calda

La tua pelle è adatta alla formulazione della maschera nera? Per ogni delucidazione chiedere il parere a professionisti e dermatologi. Evitate fai-da-te che potrebbero causare danni irreparabili alla cute.