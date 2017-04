Le maschere all’argilla verde che fanno bene alla pelle

71 visite

L’argilla verde viene usata come trattamento di bellezza da molti secoli. Si tratta di un composto formato da resti di piante decomposte e minerali. È l’acqua ad attivare le sue componenti nutritive, facendo dell’argilla verde un grande alleato per la salute della nostra epidermide.

Essa può essere usata per pulire a fondo la pelle, ridare nuova luce al viso, combattere l’acne e altro ancora.

Vediamo insieme delle ricette per preparare efficaci maschere di argilla verde con ingredienti naturali.

Maschera all’argilla verde emolliente

1 cucchiaio di polvere di argilla verde

1 cucchiaio di yogurt

Acqua

Mescolate la polvere di argilla verde e lo yogurt con acqua sufficiente a creare un composto non troppo liquido. Assicuratevi di non usare strumenti di metallo perché alterano le proprietà dell’argilla. Applicate sul viso pulito per almeno 10-15 minuti. Trascorso il tempo necessario, rimuovete la miscela con acqua tiepida.

Maschera all’argilla verde anti-acne

1 cucchiaio di polvere di argilla verde

1 cucchiaio di miele

Acqua

Create un composto con tutti gli ingredienti, aggiungendo acqua finché non ricaverete una soluzione della giusta densità e fatela aderire bene sul viso. Lasciate agire per circa 15 minuti e risciacquate con acqua tiepida. Se desiderate un’azione più rinfrescante, magari in vista della primavera, potete sostituire il miele con 3 cucchiai di gel di aloe vera.

Maschera all’argilla verde purificante

1 cucchiaio di polvere di argilla verde

Olio essenziale di geranio

Acqua

Preparate prima il composto di argilla verde aggiungendo la giusta quantità di acqua alla polvere. A questo punto aggiungete qualche goccia di olio essenziale di geranio. Massaggiate delicatamente su viso e collo e tenete in posa fino a quando il composto non inizierà a seccarsi. Rimuovete con acqua tiepida e godetevi l’effetto rigenerante di questa maschera.

Maschera all’argilla verde rigenerante

1 cucchiaio di polvere di argilla verde

Olio di macadamia

Olio essenziale di salvia

Camomilla

Acqua

Diluite la polvere di argilla con due cucchiai di camomilla, 1 cucchiaio di olio di macadamia e 12 gocce di olio essenziale di lavanda. Aggiungete più polvere di argilla se preferite un composto più denso o – al contrario – riducete la quantità di acqua per una miscela più liquida.

Questa maschera è estremamente delicata e va tenuta in posa per circa 15 minuti. Un’applicazione a settimana è già efficace per trattare piccole irritazioni; per un risultato più incisivo, utilizzatela almeno due volte a settimana.

Consigli per applicare al meglio le maschere all’argilla verde

Come primo step, immergete un asciugamano in acqua calda. Distendetevelo sul viso e lasciatelo su per circa un minuto. In questo modo, il vapore aiuterà i pori ad aprirsi per ricevere meglio il trattamento.

A questo punto, asciugate delicatamente il viso con un fazzoletto. Prima di preparare il composto, ricordatevi di non usare alcun utensile di metallo: questo materiale, infatti, altera le proprietà dei minerali contenuti nell’argilla.