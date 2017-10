Capelli sani e nutriti con le maschere a base di maionese

71 visite

Oltre ad essere una salsa capace di dare un tocco in più a numerose pietanze, la maionese è un elisir di bellezza che rende capelli sempre curati e splendenti.

Questo ingrediente è composto da un variegato mix di sostanze benefiche. Si preparare infatti con uova, aceto, olio e altri elementi nutritivi in grado di mantenere equilibrato il pH del corpo.

Se siete stanchi di affidarvi a prodotti già pronti, che non mantengono ciò che promettono, scegliete di utilizzare le maschere casalinghe a base di maionese.

Maschera a base di maionese e avocado

L’avocado possiede delle sostanze nutritive in grado di fare davvero miracoli sulle chiome spente e sfibrate. I suoi enizmi, minerali, vitamine e antiossidanti sono efficaci nel donare un look invidiabile, rendendo i capelli soffici e luminosi.

Prendete un avocado maturo e riducete in pasta la sua polpa, potete procedere con una semplice forchetta o aiutarvi con un mixer. Aggiungete poi 1-2 cucchiai di maionese (la quantità dipende dalla lunghezza dei capelli) e amalgamate il tutto.

Applicate la maschera su chioma e cuoio capelluto. Lasciate agire per circa 20 minuti e poi lavate via con uno shampoo delicato.

Maschera a base di maionese e uova

La maschera a base di uova e maionese è un trattamento intensivo per nutrire la chioma in profondità. Le uova rinforzano la struttura del capello e ne stimolano la rigenerazione. Mixate un uovo con un cucchiaio di maionese e applicate il composto su cuoio capelluto e lunghezze.

Attendete circa 15 minuti, il tempo che il trattamento faccia effetto, e risciacquate bene con dell’acqua. Questa maschera è l’ideale per contrastare i capelli secchi o sfibrati.

Maschera a base di maionese e vaselina

La vaselina e la maionese sono due ingredienti estremamente idratanti e in grado di riparare anche le chiome più danneggiate e problematiche. Entrambe rendono i capelli morbidi, sani e splendenti. Mescolate parti uguali di maionese e vaselina e applicate questo trattamento idratante appena preparato su tutta la lunghezza.

Dopo una quindicina di minuti, potete già lavare via con della semplice e acqua e ammirare il fantastico risultato visibile già alla prima applicazione.

Maschera a base di maionese e banana

La banana è uno degli ingredienti migliori nel ridare vitalità alla chioma e donarle un aspetto da favola. Ciò è possibile grazie alla ricca di quantità di calcio, zinco, potassio e numerosi altri minerali e vitamine contenuti al suo interno.

Tutti elementi fondamentali per stimolare la crescita sana e forte del capello e prevenirne la caduta. Insieme alla maionese, la banana dà forma a un trattamento ottimo per nutrire, rallentare la comparsa dei capelli bianchi, dare struttura a una chioma troppo sottile e renderla visivamente più bella.

Basterà semplicemente schiacciare la polpa di una banana, con l’aiuto di una forchetta, e amalgamarla ad un cucchiaio di maionese. Massaggiate il composto su cuoio e lunghezze e lasciatelo in posa circa 20 minuti. Poi procedete al normale shampoo con un prodotto delicato.

Maschera a base di maionese e olio di cocco

L’olio di cocco è un ingrediente molto amato e utilizzato nelle routine di bellezza naturale. Possiede fantastiche proprietà che lo rendono un prodotto versatile ed efficace per prendersi cura della propria bellezza e far fronte a molte condizioni fastidiose della pelle.

Tra i suoi usi principali, c’è proprio quello di trattamento capace di rendere i capelli forti, lucenti e in grado di stimolarne la crescita. L’olio di cocco può essere utilizzato con la maionese per preparare una maschera idratante e rinvigorente.

A seconda della lunghezza della chioma, versate 1-2 cucchiai di olio di cocco in un recipiente insieme a parti uguali di maionese. Applicate la crema sui capelli, insistendo particolarmente sul cuoio capelluto. Lasciate agire per 20-30 minuti e lavate via con della semplice acqua.

Utilizzando queste maschere casalinghe con regolarità, nel giro di poco tempo avrete una chioma invidiabile. Poche mosse e i vostri capelli risulteranno sani riuscendo, al contempo, a risparmiare denaro e ad affidarvi a trattamenti sicuri e naturali.

This image was originally posted to Flickr by jules:stonesoup at http://flickr.com/photos/58367355@N00/7534338696