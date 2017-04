5 maschere casalinghe per curare i capelli

172 visite

I capelli giocano un ruolo importante nel migliorare la nostra immagine, per questo è fondamentale dedicargli il tempo e le energie necessarie affinché appaiano sempre al meglio.

Il nostro frigorifero e la nostra dispensa sono una ricca fonte di elementi nutritivi in grado di dargli tutte le cure di cui hanno bisogno.

Ci sono molti rimedi casalinghi utili a preservare la salute e la bellezza dei nostri capelli, vediamone cinque.

Maschera per combattere la forfora

2 cucchiai di olio di semi di lino

1 cucchiaio di zucchero

3 cucchiai di aceto di mele

2 bicchieri d’acqua

In una ciotola, mescolate l’olio di semi di lino con lo zucchero e massaggiate il composto sul cuoio capelluto. Lasciate agire tenendo in posa per circa 20 minuti. Affinché la soluzione oleosa non coli, indossate una cuffia da doccia. Mentre la mistura agisce, mettete l’acqua e l’aceto di mele in un vaporizzatore.

Trascorso il tempo necessario, lavate i capelli con dello shampoo (ma non usate balsamo) e dell’acqua tiepida e avvolgeteli in un asciugamano. Spruzzate il mix di acqua e aceto sul cranio, stando attenti a dividere i capelli in sezioni affinché il prodotto ricopra tutta la testa.

Evitate il contatto della soluzione con gli occhi, in quanto potrebbe provocare bruciore. Massaggiate e tenete in posa per almeno un’ora, poi sciacquate abbondantemente.

Maschera per capelli sottili e senza volume

1 cucchiaio di olio di oliva

½ bicchiere di birra sgasata (apritela alcune ore prima di utilizzarla per questa maschera)

1 uovo crudo

Mescolate tutti gli ingredienti e massaggiate sui capelli puliti e asciutti. Lasciate agire per 20 minuti e risciacquate bene con acqua fresca.

I lieviti presenti nella birra hanno un effetto notevole sui capelli poco voluminosi, mentre l’uovo rilascia proteine in grado di curare le chiome danneggiate, consentendogli di crescere più forti.

Per massimizzare gli effetti benefici di questa maschera, l’ideale è ripeterne l’applicazione ogni due settimane.

Maschera per capelli secchi o crespi

1 banana

1 avocado

1 cucchiaio di olio di oliva

Mescolate tutti gli ingredienti e applicate il composto ottenuto sui capelli puliti e asciutti. Avvolgeteli in un asciugamano e lasciate in posa dai 15 ai 30 minuti. Sciacquate con acqua fresca ricordandovi di porre un filtro sullo scarico del lavandino per evitare di intasarlo con i residui di frutta presenti nella maschera.