Inverno e pelle spenta: ecco i rimedi naturali per rinvigorirla

L’inverno è una stagione che riserva numerosi piccoli piaceri: accoccolarsi sotto il piumone, magari guardando un buon film, o concedersi una gustosa bevanda calda accanto al fuoco sono solo alcune delle cose che rendono l’inverno un periodo magico.

Il clima rigido e gli sbalzi di temperatura tipici di questa stagione possono però rendere la nostra pelle estremamente spenta e disomogenea. Insomma la classica pelle grigia, e non più luminosa.

È frequente inoltre la comparsa di secchezza e rossori che, se non trattati in modo adeguato, compromettono il naturale splendore del viso. Il modo migliore di prevenire ogni fastidioso disturbo è quello di curare la pelle utilizzando trattamenti e maschere idratanti e nutrienti, così da ritrovare un aspetto sano e luminoso.

Vediamo quali sono alcuni degli ingredienti migliori per preparare delle maschere naturali in grado di migliorare la condizione della pelle e dimenticarsi del grigiore invernale.





Glicerina, acqua di rose e miele

La glicerina, l’acqua di rose e il miele sono tre ingredienti con cui è possibile preparare una strepitosa maschera capace di donare splendore anche al viso più spento. L’epidermide ha bisogno di un’adeguata idratazione durante l’inverno e questo trattamento adempie perfettamente allo scopo.

Basterà solo amalgamare bene della glicerina, dell’acqua di rose e del miele in quantità tali da formare una pasta dalla consistenza giusta per essere spalmata sul viso. Applicatela e tenetela in posa circa 10 minuti, poi risciacquate e godetevi la vostra pelle liscia e luminosa.

Burro e banana

Il burro è un prodotto ricco di sostanze nutritive in grado di fare miracoli sulla pelle. Se desiderate avere un viso da copertina, non potrete fare a meno di aggiungere questo ingrediente naturale alla vostra beauty routine. La banana, poi, fornisce alla pelle minerali e vitamine fondamentali al mantenimento della sua bellezza.

Riducete in polpa una banana, con l’aiuto di una forchetta, e mixatela con un cucchiaino di burro. Questo semplice gesto migliorerà notevolmente la grana della pelle e la idraterà a fondo.

Gel di aloe vera e acqua di rose

Il gel di aloe vera è uno degli ingredienti naturali più amati, in virtù delle sue numerose proprietà benefiche che lo rendono uno dei migliori alleati di bellezza e benessere. Riesce a penetrare efficacemente all’interno dell’epidermide e a combattere tutti i problemi legati a discromie, secchezza, macchie scure, rossori e colorito spento.

Insieme all’acqua di rose, il gel di aloe vera crea una maschera che renderà il viso immediatamente più radioso. Per ottenere risultati migliori, procuratevi il vostro gel di aloe vera estraendolo sul momento dalle foglie della pianta.

Curare l’aloe richiede pochissimo impegno e vi consentirà di avere sempre a portata di mano un ingrediente straordinario.

Pomodoro e farina d’avena

I pomodori sono un cibo squisito e salutare, ma non solo! Forse non tutti sanno che questi ortaggi riescono ad illuminare la pelle spenta con risultati visibili immediatamente.

Se il vostro viso è incupito dalle condizioni delle fredde giornate invernali, il pomodoro e la farina d’avena sono la scelta giusta per rivitalizzarlo. Mixate 2 cucchiai di farina d’avena insieme al succo di un pomodoro maturo e stendete il tutto sul viso. La vostra pelle ritroverà il giusto splendore e apparirà liscia alla vista e al tatto.

Cetrioli e zucchero

Il cetriolo è un vero toccasana per la pelle. Riesce infatti a fornirgli tutte le cure di cui ha bisogno per apparire al meglio. Se desiderate rinvigorire il vostro viso con poche e semplici mosse, provate la maschera a base di cetriolo e zucchero. Questo dolce ingrediente, infatti, nutre la pelle, rendendola impeccabile.

Amalgamate bene un cucchiaio di zucchero e la polpa di mezzo cetriolo. Applicate poi il composto sul viso, massaggiando per qualche minuto con delicati movimenti circolari.

Per un’azione più intensa, lasciate in posa qualche minuto, così da permettere alle sostanze nutritive di penetrare meglio nell’epidermide. Poi sciacquate con semplice acqua fresca.

Avete visto quanto è semplice avere una pelle perfetta anche durante una stagione ostica come l’inverno? Questi trattamenti richiedono pochissimo tempo e denaro e sono davvero efficaci. Provateli e non potrete più farne a meno.