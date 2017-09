Maschere casalinghe a base di uva, per una pelle sana e splendente

78 visite

L’uva è un frutto succoso e delizioso. In più, possiede un alto contenuto di vitamina C e antiossidanti. Questo ingrediente è l’ideale per coadiuvare nel trattamento di alcuni disturbi, come: emicrania, diabete, asma, costipazione, colesterolo, indigestione e infezioni virali.

L’uva è inoltre largamente utilizzata per preparare una vasta quantità di prodotti di bellezza, proprio in virtù delle sua proprietà antiossidanti. Esistono delle semplici ricette per realizzare il proprio trattamento casalingo a base di uva, in grado di illuminare e donare nuova vita a pelle opaca e spenta.

Maschera a base di uva e carota

La maschera naturale a base di uva e carota si presenta come un efficace anti-età. Scegliete l’uva nera, ricca di sostanze nutritive che aiutano a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo. La carota, invece, contiene molta vitamina A (o carotene), conosciuta per la sua capacità di promuovere la formazione di nuove cellule. La combinazione di questi due ingredienti garantisce risultati notevoli.





Ingredienti

2 cucchiai di polpa di uva nera

1 cucchiaio di latte

1 cucchiaio di farina di riso

1 cucchiaio di succo di carota

Procedimento

Mixate insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere una pasta. Applicatela su viso e collo e tenetela in posa per circa 20 minuti, poi lavate via il tutto con acqua fresca.

Questa maschera aiuterà ad illuminare il tono della pelle, in più la vitamina C contenuta nell’uva funzionerà da agente esfoliante in grado di rimuovere le cellule morte e lo strato di pelle superficiale e spento, mentre la carota migliorerà l’elasticità dell’epidermide. Concedetevi questa maschera due volte alla settimana per ottenere i migliori risultati.

Maschera pelle a base di uva e miele

Questo trattamento dona alla pelle freschezza e luminosità. Il miele provvede a nutrire l’epidermide in profondità e i risultati appaiono visibili già dalla prima applicazione.

Ingredienti

9 acini di uva bianca

1 compressa di vitamina C (reperibile in alcune farmacie ed erboristerie)

1 cucchiaio di miele

Procedimento

Sbriciolate la compressa di vitamina C e amalgamatela bene agli altri ingredienti. Stendete la pasta appena preparata sul viso accuratamente pulito e lasciatela riposare per 15-20 minuti. A questo punto, sciacquate con acqua tiepida.

Maschera pelle a base di uva e papaya

La maschera con uva e papaya riesce efficacemente a regolarizzare la pigmentazione dell’epidermide. La papaya aiuta ad esfoliare la pelle, così da ridurre macchie, rossori e imperfezioni del viso.

Ingredienti

1 grappolo di uva bianca

2 cucchiai di polpa di papaya

1 cucchiaio di miele

Procedimento

Versate tutti gli ingredienti in un mixer e frullate fino a formare una crema. Stendetela poi sul viso con l’aiuto di un pennello da make up. Lasciate il composto in posa per 20 minuti e poi lavate il volto con acqua fresca. Questo trattamento, se ripetuto con costanza, uniformerà il tono dell’epidermide rendendolo luminoso e libero da antiestetici segni: è possibile effettuarlo due volte alla settimana.

Maschera pelle a base di uva e menta

Questa ricetta di bellezza offre notevoli benefici a coloro che soffrono di problemi legati all’acne. La menta possiede proprietà antinfiammatorie ed emollienti, molto utili per contrastare l’entità dell’acne e calmare i rossori. La vitamina C presente nell’uva, invece, rimuove delicatamente le cellule morte dal viso e dona un’immediata luminosità.

Ingredienti

1 cucchiaio di polpa di uva bianca

1 cucchiaio di pasta di menta

Procedimento

Mescolate l’uva con la pasta di menta e stendete il composto così preparato sul viso, aiutandovi con un pennello. Tenete la maschera sul volto per circa 15 minuti, poi lavate via con acqua fresca. Potete ripetere il trattamento fino a due volte alla settimana.

Regalate alla vostra pelle la freschezza e la luminosità che merita, semplicemente provando questi facili rimedi naturali che vi occuperanno poco tempo, ma garantiranno fantastici risultati.