Massaggiare i piedi prima di dormire fa bene alla salute!

99 visite

Il massaggio è uno dei riti preferiti dalle persone. Motivo? Rilassa, provoca benefici e mette buonumore. In tanti si rivolgono a Centri specializzati o figure professionali per avere effetti benefici sul proprio corpo. In base agli ultimi studi, il massaggio dei piedi è diventato uno dei rimedi principali per migliorare la salute!

Dopo aver appreso i risultati ottimali della riflessologia plantare, già ampiamente trattata in un altro articolo, qui ci concentreremo su un momento particolare del massaggio ai piedi: prima di andare a dormire. Vediamo insieme in cosa consiste e perchè fa così bene.

Quali sono i benefici del massaggio?

Prima di trattare il massaggio dei piedi prima di coricarsi, cerchiamo di fare un quadro esaustivo sui principali effetti benefici provocati da una corretta e sana manipolazione corporea. Prima di sottoporvi a qualsiasi tipo di trattamento del corpo, è importante rivolgersi a personale qualificato ed esperto.

Se non siete pratici del campo, fatevi consigliare da un esperto o consultate uno dei tanti siti di categoria. In quanti ricordano la sensazione dell’ultimo massaggio al quale vi siete sottoposti? Una sensazione di piacere e benessere generale, ma non solo:

stimola la secrezione di sudore

riduce la quantità di grasso

aiuta il flusso sanguigno

rende la pelle più luminosa

ringiovanisce la cute di tutto il corpo

Perchè è importante massaggiare i piedi prima di dormire?

I piedi hanno un ruolo cruciale nel collegamento con il sistema nervoso. E’ la pianta del piede, nello specifico, a contenere una serie di ghiandole sudoripare e terminazioni nervose. Queste ultime sono collegate ad altri organi del corpo e quindi massaggiando la pianta si stimolano automaticamente.

Se poi viene applicata una leggera pressione su punti specifici si possono addirittura contrastare alcune patologie e malattie. La pressione viene effettuata con il pollice con una pressione leggera di qualche secondo. Per ottenere risultati ottimali? Il massaggio deve durare almeno 15 minuti.