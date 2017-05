La massoterapia: alleata di benessere

56 visite

La massoterapia è uno dei trattamenti più antichi e conosciuti nella storia dell’umanità. Essa ha rappresentato una parte fondamentale nelle tecniche di benessere di cinesi, egiziani, indiani, europei e molti altri popoli civilizzati. Le ricerche della medicina moderna hanno confermato gli effetti curativi della massoterapia.

È spesso usata per coadiuvare la medicina tradizionale nella cura e nel trattamento di numerosi malanni e malattie. Viene praticata molto anche in campo sportivo per aiutare gli atleti a riprendersi dagli incidenti e a migliorare le loro performance.

Come funziona la massoterapia

La massoterapia nella sua forma più elementare consiste nel massaggiare i tessuti del corpo per alleviare dolori e tensioni muscolari e indurre al loro rilassamento. Può anche avvalersi di varie tecniche di allungamento (stretching) che rinforzano i muscoli e li rendono più flessibili.

La massoterapia è generalmente praticata con l’uso delle mani che lavorano delicatamente sui tessuti morbidi. Le variazioni più alternative possono includere l’uso di gomiti, ginocchia, piedi e particolari strumenti studiati per garantire un efficace massaggio terapeutico.

La lunghezza della seduta è variabile: alcune possono durare 15 minuti, altre anche due ore. Tutto dipende dal tipo di problema da risolvere e dalla tipologia del massaggio offerto. Il trattamento può essere effettuato con il cliente steso su un lettino o su un tappetino posto sul pavimento.

Anche la tenuta può cambiare da una seduta all’altra: il cliente può rimanere vestito completamente o parzialmente o, in alcuni casi, spogliarsi del tutto. Solitamente, terapista e cliente lavorano insieme per trovare un modo di rendere la sessione confortevole per entrambi.

Benefici della massoterapia

La massoterapia aiuta non solo a rinforzare i tessuti e sciogliere le contratture, ma è anche in grado di stimolare il sistema circolatorio e linfatico. In questo modo, la massoterapia riesce a rilassare il corpo del paziente, a rivitalizzarlo e a rifornirlo di nuova energia.