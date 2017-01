22 visite

Dormire bene è uno dei fattori principali per avere una vita in salute, in energia e in benessere. Quante volte avete sentito parlare di persone che soffrono d’insonnia o non chiudono occhio durante la notte? Uno dei motivi è proprio il dormire bene, comodi e rilassati.

Ecco perchè è importante saper scegliere il giusto materasso per trascorrere notti di relax totale. Eve sleep è un materasso memory foarm di eccezionale qualità che offre un perfetto equilibrio tra comfort, durabilità e morbidezza. Quali sono i punti di forza del materasso eve? Perchè sceglierlo? Conosciamolo più da vicino.

I punti di forza del materasso eve sleep

Questo materasso, considerato rivouzionario nel suo genere, è stato creato su misura per il benessere dei clienti. E’ sempice e adatto a tutti coloro che desiderano riposare senza problemi, dolori o altro.

Perchè scegliere eve il materassi eve sleep? Oltre alla consegna a domicilio, una prova gratuita per 100 giorni (soddisfatti o rimborsati), eve è un punto di forza perchè:

l’azienda vende solo un tipo di materasso

la composizione a strati del materasso

del materasso memory foarm di ultima generazine garantisce sonni rigeneranti e maggiore elasticità

compatibile con qualsiasi letto

compatto

comodo in qualsiasi posizione si dorma

Il materasso eve sleep ha inoltre una garanzia di 10 anni. E se il materasso non supera i 10 anni? Lo sostituiscono con uno nuovo.

La struttura del materasso eve sleep

Il materasso eve sleep presenta tre strati in schiuma racchiusi in un rivestimento di tessuto. Progettato nel Regno Unito e realizzato in Germania con i materiali migliori. I segreti del materasso: