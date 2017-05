MCV basso? Cause e rimedi quando il volume dei globuli rossi è alterato

204 visite

La sigla MCV indica lo spazio medio occupato dai globuli rossi nel nostro sangue. È possibile ricavare il valore del MCV tramite un test che ne rileva l’entità. Avere dei globuli rossi che occupano meno spazio di quanto indicato (MCV basso) è molto comune.

Capiamo insieme come valutare questa condizione e i fattori che possono causarla.

Test del MCV

Il nostro sangue contiene globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Oltre al plasma che ne è il componente principale. I globuli rossi contengono una molecola chiamata emoglobina che trasporta l’ossigeno dai polmoni alle altre cellule del nostro organismo.

Per funzionare bene, essi devono avere la giusta taglia e il giusto volume: dimensioni troppo piccole non sono in grado di raccogliere correttamente tutto l’ossigeno di cui abbiamo bisogno.

Il giusto volume dei globuli rossi in un adulto corrisponde a 80-100 fL (femtolitri è l’unità di misura con cui il MCV viene indicato). Il valore cambia nei bambini:

Alla nascita – 106 fL

A 3 mesi di età – 95 fL

A 1 anno – dai 70 agli 86 fL

Dai 3 ai 6 anni – dai 73 agli 89 fL

Dai 10 ai 12 anni – dai 77 ai 91 fL

Il valore del volume cellulare può essere calcolato da molti laboratori, solitamente dividendo il numero di ematocriti per quello dei globuli rossi.

Significato di un test del MCV

Se conoscere il livello di emoglobina nel sangue serve a valutare l’eventualità di anemia, il test che determina il MCV si spinge anche più in là. È infatti molto importante nel fornire informazioni circa il tipo di anemia riscontrata o per diagnosticare altri problemi del sangue che è impossibile valutare analizzando solo l’emoglobina.