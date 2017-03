Meglio gallette di riso o gallette di mais?

Le gallette di riso e le gallette di mais sono due prodotti che si stanno diffondendo sempre di più tra coloro che decidono di intraprendere una dieta con l’intento di perdere chili in eccesso o semplicemente per adottare uno stile di vita e regime alimentare più sano e bilanciato.

Perchè la scelta cade sulle gallette di riso e quelle di mais? Semplicemente perchè sono due prodotti con poche calorie, di facile digeribilità e con il minimo apporto di carboidrati, e non solo! Sono una valida alternativa alla merenda e lo spuntino quotidiano, quando non si sa cosa mangiare (ovviamente per mantenersi leggeri e non ingrassare). Le gallette di mais sono agglomerati di cereali (riso, kamut, farro etc) che vengono fatti espandere con calore e pressione (molto simili ai pop-corn ma senza aggiunta di grassi).

Le gallette di riso, invece, vengono prodotte da un impasto di riso soffiato (riscaldandone i semi ad alta pressione e lo stesso con l’uso del vapore) unito al collante alimentare essiccato. A questo punto vi starete chiedendo “Meglio le gallette di riso o le gallette di mais?“.

Cerchiamo di sciogliere ogni dubbio mettendo a confronto i due prodotti sulla base di valori nutrizionali, indice glicemico, costi, gusto e sapore e altre caratteristiche.

Le gallette di mais e le gallette di riso sono in genere preferite al pane quando si è a dieta. Ma hanno davvero meno calorie e quali sono i valori nutrizionali di entrambi gli alimenti? Mettiamoli a confronto sulla base dell’apporto calorico e le proprietà nutrizionali.

Le gallette di mais contengono 350 Kcal su 100 g di prodotto (ogni galletta pesa circa 8 g), addirittura la densità calorica di queste gallette è superiore al pane (280), ma in realtà le gallette di mais hanno un peso specifico inferiore rispetto al pane e per questo sono più indicate per la dieta.

Le gallette di riso invece contengono circa 400 calorie su 100 g di prodotto. Il calcolo viene fatto sulla classica galletta che troviamo in commercio (il cui peso cadauno è di circa 10 g). Come calore la differenza non è tanta, con un margine maggiore per il prodotto di riso.

Per quanto riguarda i valori nutrizionali delle gallette di riso e quelle di mais vi aiuteremo a valutare le differenze con l’utilizzo di una tabella nutrizionale. Cominciamo dai valori contenuti nelle galle di mais (considerando sempre una quantità di 100 g di prodotto):

Per quanto riguarda i valori nutrizionali delle gallette di riso, ecco la tabella di riferimento:

In base a questi valori potete scegliere come sostituire il pane nella dieta, tenendo presente che la leggerezza delle gallette è dovuta esclusivamente al processo di lavorazione a pressione chiamato estrusione e lo stesso utilizzato per lavorare la plastica.

In alternativa potete (la scelta migliore) optare per il pane di segale (220 Kcal per 100 g di prodotto) o quello integrale (224 Kcal per 100 g di prodotto). Il primo il più conveniente a livello calorico, il secondo con un maggiore contenuto di fibre alimentari con quasi le stesse calorie del segale.

Prima di scegliere se preferire le gallette di riso o quelle di mais, coloro che seguono una dieta dimagrante vogliono sapere qual è l’indice glicemico del prodotto che stanno per consumare. Le gallette di riso hanno stimato un valore dell’indice glicemico pari a 85, che dagli esperti del settore è considerato come medio-alto.

Secondo alcuni nutrizionisti è il contenuto di amido che resta nel cereale lavorato durante il processo che è facilmente assimilabile e può far alzare l’indice glicemico fino a 110. Le gallette di riso sono quindi sconsigliate per i soggetti diabetici e le persone eccessivamente obese (con una massa grassa superiore a 30). Ricordiamo che il calcolo della massa grassa dei soggetti si calcola dividendo il peso in Kg per l’altezza al quadrato (se il risultato oscilla da 30 in su si è molto obesi). Fino a 24 si è normopeso.

Passiamo ora all’indice glicemico delle gallette di mais. Stesso discorso delle gallette di riso, essendo povere di fibre solubili hanno un indice glicemico alto (75) e sono controindicate in caso di diabete e obesità. Preferite quindi sempre pane di segale, integrale o al grano saraceno.

Costi e reperibilità

Prima di passare ai costi e dove acquistare le gallette di riso e quelle di mais, dobbiamo precisare che alcune marche contengono entrambi i cereali nella loro preparazione (il costo è maggiore ma varia a seconda delle marche). Le gallette di riso hanno un costo che varia dai 0.50 euro ai 1.90 a confezione (sempre in merito alla marca).

Le gallette di mais per la diversa lavorazione possono arrivare anche a superare i 2 euro. In ogni caso prima di acquistare il prodotto, che sia di riso o di mais leggete bene l’etichetta e preferite un prodotto nazionale, non di importazione e in cui siano ben visibili i valori nutrizionali e soprattutto sia bio.

Le gallette di riso e quelle di mais sono reperibili nei migliori supermercati o negozi alimentari (bio e non).

Celiachia e cucina vegana

Le gallette di riso e le gallette di mais, pur essendo indicate per la dieta e di origine biologica, non garantiscono l’assenza di glutine e di organismi animali. Alcuni prodotti infatti presentano sia tracce di glutine sia additivi di origine animale (come la colla di pesce) quindi non adatti né a celiaci e né a coloro che seguono uno stile di vita e alimentare vegetariano o vegano.

Tante altre marche invece producono gallette con riso glutinoso e quindi ben tollerate da chi soffre di celiachia. Prima di acquistare il prodotto leggere bene le etichette o chiedere consiglio al nutrizionista o esperto alimentare.

Usi in cucina

Le gallette di riso e quelle di mais possono essere usate in cucina per decorare pietanze o come ingrediente per piatti alternativi e originali. Se siete a dieta cercate di capire quel piatto quanto vi costerà in termini di calorie e carboidrati viste le tabelle precedenti sul prodotto.

Per quanto riguarda la presenza o meno di glutine, per stare tranquilli potete prepararle in casa. Leggi gallette di riso fatte in casa. E’ possibile utilizzare le gallette di riso per preparare dolciumi al cioccolato o torte sbriciolate (vedi anche granola) o anche come stuzzichini per aperitivi e feste.

Stesso discorso per le gallette di mais, molto utilizzate per accompagnare aperitivi sfiziosi di tartine o i più classici antipasti all’italiana. Un’idea per un antipasto sfizioso e originale? O un’alternativa per una cenetta più leggera? O ancora per un velcoe spuntino? Preparate le gallette di mais con crema di fagioli cannellini, scaglie di grana, crudo e aceto balsamico. Ecco gli ingredienti:

4 gallette di mais

125 g di fagioli cannelli o azuki (senza il liquido della scatola)

4 fette di prosciutto crudo

basilico q.b

scaglie di grana

sale, pepe e olio extra vergine di oliva

In un mixer unite fagioli, sale, olio, pepe e basilico e frullate. Dopo aver ottenuto una crema vellutata prendete le gallette e spalmatela sopra. Aggiungete le fette di prosciutto e le scaglie di grana. In alternativa potete usare anche altri salumi o legumi (ceci, patate etc). A vostro gusto, potete anche scegliere di sostituire le gallette di mais con quelle di riso (ma vi consigliamo quelle di mais più rustiche e adatte alla scelta degli ingredienti).