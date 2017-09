Mela annurca contro le calvizie

58 visite

E’ davvero possibile combattere e guarire dalle calvizie e dall’alopecia grazie alle mele? E’ quello che afferma uno studio dell’Università Federico II di Napoli che ha analizzato le proprietà contenute nello specifico dalla varietà di Mela Annurca Campana IGP, riscontrando l’efficacia di alcuni particolari polifenoli presenti nel frutto.

Queste sostanze, (rrocianidine oligomeriche e, nello specifico, di procianidina B2) sembra dovrebbero aiutare a contrastare questo problema che affligge tantissimi uomini e donne, e che finora ha riscontrato pochi (nessun?) prodotti realmente efficaci.

Apple meets hair

Dalla scoperta di questa proprietà della mela è stato prodotto un integratore nutraceutico chiamato Apple meets hair che è già disponibile in tutte le farmacie della Campania e del Lazio e che a breve sarà in vendita in tutta Italia.

Questo prodotto funziona?

E’ ancora presto per dirlo e sicuramente le aspettative sono molto elevate. Il fatto che sia stato sviluppato dal Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli è un ottimo biglietto da visita iniziale. Molto importante sarà analizzare e studiare a fondo le pubblicazioni scientifiche sull’argomento che saranno disponibili nei prossimi mesi.