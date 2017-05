Melanoma estivo: consigli per la tintarella

66 visite

In estate è desiderio comune esporsi ai raggi del sole per prendere la classica tintarella. Nonostante in giro si senta tanto parlare dei rischi dei raggi ultravioletti per la salute della pelle, in molti sottovalutano il problema e si espongono al sole senza le dovute precauzioni.

La tintarella, se presa in maniera consapevole apporta numerosi benefici come l’aumento della sintesi della Vitamina D e il miglioramento dell’umore. Il sole, però, può essere anche un serio pericolo. Una delle maggiori conseguenze di una scorretta esposizione ai raggi solari è il melanoma, il tumore della pelle. Scopriamo insieme come evitarlo e i consigli giusti per una sana tintarella.

Cos’è il melanoma?

Il melanoma è una forma tumorale della pelle. la più aggressiva di tutte, che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti (alcune delle cellule che formano la pelle). In condizioni normali, i melanociti possono formare sull’epidermide agglomerati neri e noti come nei.

L’incidenza del tumore benchè considerato raro, è aumentata del quasi 30% nell’ultimo decennio e in più colpisce una popolazione sempre più giovane (dai 30 ai 60 anni) colpevole di esporsi ingenuamente e superficialmente al sole pensando più all’abbronzatura che alla salute della pelle.

L’esposizione al sole, saltuaria o continuativa, sono entrambe fattori di rischio del melanoma e di altri tumori cutanei come:

carcinoma basocellulare

cheratosi attinica

E’ importante quindi educare la popolazione, indipendentemente dall’età, a seguire delle semplici norme per una corretta tintarella.

Chi è a rischio melanoma?

Il principale fattore di rischio del melanoma è l’esposizione scorretta e prolungata ai raggi ultravioletti, lettini e lampade abbronzanti. Altri fattori di rischio sono:

insufficienza del sistema immunitario

malattie ereditarie

soggetti con molti nei e lentiggini

e soggetti con pelle, capelli e occhi chiari

recidive tumorali

parenti stretti che hanno avuto il melanoma

Tipologie di melanoma

Il melanoma cutaneo è il tumore più aggressivo della pelle e può essere congenito (dalla nascita) o acquisito (compare nel corso della vita). Da un punto di vista medico, il melanoma si divide in 4 tipologie di forme tumorali:

superficiale (il più comune) lentigo maligna melanoma melanoma lentigginoso acrale melanoma nodulare (il più raro e aggressivo)

Quest’ultima forma di melanoma colpisce solo il 10% dei soggetti ma invade il tessuto cutaneo in profondità con conseguenze molto negative.