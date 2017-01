I disturbi del sonno sono sempre più frequenti nella popolazione e cresce il numero di persone che ricorrono all’uso di rimedi per risolvere il problema (sia naturali che farmacologici). Tra quelli naturali la Melatonina è la più diffusa e assunta dai soggetti che soffrono di insonnia. L’Azienda Esi (nota anche per prodotti a base di Garcinia Cambogia e Dieci Erbe) propone la Melatonina pura come rimedio efficace per contrastare i disturbi del sonno. Perchè prendere melatonina? Quali effetti positivi sul nostro organismo? L’assunzione di Melatonin pura può causare effetti indesiderati?.

Mettersi a letto e continuare a rigirarsi tra le lenzuola senza prendere sonno. Quanti di voi provano questa spiacevole sensazione una volta poggiata la testa sul cuscino e nonostante la stanchezza si faccia sentire? Sicuramente in tanti. Quali sono le cause dell’insonnia e della difficoltà di abbandonarsi tra le braccia di Morfeo? Tensioni nervose ed emotive, stili di vita stressanti e cattiva alimentazione sono gli imputati principali dell’insonnia (tutto dipende da un gene?).

Tutto questo impedisce di addormentarsi o peggio ancora può causare improvvisi risvegli notturni con difficoltà di riprendere a dormire serenamente. L’adrenalina a livelli sempre altissimi annulla la fase di rilassamento e fa si che l’organismo sia sempre in continua allerta: il battito cardiaco accelera e non decelera, i muscoli sono sempre in tensione e non si rilassano, si è sempre vigili senza cali di lucidità e attenzione.

Ai rimedi della nonna (come la conta delle pecorelle) e ai farmaci invasivi meglio preferire i rimedi naturali a base di valeriana, passiflora, camomilla, melissa ecc. Per aiutarsi senza effetti collaterali nocivi alla salute si può optare per una ginnastica dolce abbinata all’assunzione di Melatonina pura Esi.

La melatonina è un integratore alimentare (che non sostituisce in nessun caso una dieta) aiuta a ridurre il tempo richiesto e necessario per prendere sonno e alleviare gli effetti del jet lag. Sono in tanti che per piacere o per lavoro viaggiano continuamente (appassionati di viaggio, hostess, imprenditori). La Melatonina in questi casi risulta essere un alleato perfetto per i ritmi sonno-veglia e per l’adattamento al fuso orario (o jet leg). Questa sindrome da cambiamento di orario può influire negativamente anche su morale, digeribilità e senso di inappetenza.

Melatonin pura Esi è un rimedio efficace per contrastare tutti questi fastidiosi disturbi che minano lo svolgere delle normali attività di routine. Cosa contiene Melatonin pura? Erbe vegetali con effetti rilassanti:

Melatonina

Passiflora

Tiglio

Escolzia

Camomilla

Valeriana

Biancospino

Tra gli ingredienti presenti nell’integratore troviamo anche: acqua depurata-aroma-glicerina-acidificante-acido citrico-potassio sorbato e sodio benzoato. Melatonin Pura Esi non è un medicinale.

Queste sostanze vegetali sono utili a conciliare il sonno e denominate a tal proposito “Erbe della notte”. Tutte rilassano i muscoli in tensione da stress e facilitano il sonno, a differenza de biancospino, che in più favorisce anche un efficace benessere della mente.

Perchè usare Melatonin Pura

La melatonina è efficace non solo per i disturbi del sonno, ma da studi scientifici si rileva la sua importanza anche in altri ambiti:

contrasta l’ obesità

favorisce il trattamento di emicranie (soprattutto a grappolo)

previene il foto-invecchiamento

trattamento preventivo contro i calcoli biliari

trattamento preventivo contro il diabete mellito di tipo 2

trattamento di acufene (il classico ronzio alle orecchie)

favorisce il rilassamento nelle gambe affaticate

Melatonin pura non è un medicinale, non ha controindicazioni, a meno che non si è allergici o intolleranti ad una o più erbe contenute in esse. Non è consigliato in gravidanza e allattamento e in ogni caso prima di cominciare un trattamento anti-insonnia è preferibile consultare sempre il proprio medico di fiducia.

Modalità e somministrazione di melatonina

Per facilitare gli effetti benefici sul sonno dell’integratore rilassante di melatonina pura si consiglia di assumerlo prima di coricarsi (almeno 30 minuti prima di andare a letto) per facilitare l’effetto rilassante e conciliare il sonno. Melatonina pura si presenta in due forme:

gocce

micro-tavolette da 30, 60 e 120 compresse

Le gocce vanno assunte diluite in acqua, in media 20 gocce che equivalgono ad 1 mg di melatonina. In genere per chi prende per la prima volta l’integratore è necessario iniziare con una dose inferiore (circa 0,5 mg) per poi aumentare all’occorrenza dopo qualche giorno.

Non superare le dosi consigliate, conservare il flacone in un luogo fresco e asciutto per un massimo di due mesi (non superare i tempi stabiliti dall’apertura). E’ possibile reperire la Melatonina nelle migliori farmacie, parafarmacie ed erboristerie che hanno la linea Esi. Scopri il punto vendita più vicino a te.

Per le tavolette in comode confezioni in compresse, si consiglia una micro-tavoletta al giorno (prima di coricarsi) con abbondante acqua. In caso di prolungarsi dei sintomi da disturbo del sonno rivolgersi ad uno specialista e non continuare il trattamento per periodi prolungati.