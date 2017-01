Melograno: benefici contro l’influenza

1.102 visite

E’ proprio il periodo peggiore per l”influenza ma la natura ci viene incontro con degli alimenti ricchi di sostanze nutritive per potenziare le nostre difese immunitarie e prevenire le infezioni stagionali: il melograno!

In tanti quando pensano all’influenza la combattono con l’arancia ricca di Vitamina C, (vedi anche Metodo dell’arancia per stendere il fondotinta) ma in pochi sanno che c’è un altro frutto colorato e ricco di virtù benefiche ottimo per l’influenza: il melograno. Questo frutto mediterraneo, che raggiunge la sua massima maturazione nel mese di ottobre, oltre ad essere utilizzato in cucina e nelle maschere di bellezza, è ricco di sostanze nutritive e preventive per il nostro organismo. Vediamo insieme tutti i benefici del melograno per l’influenza e non solo.

Melograno contro l’influenza

Il melograno è un frutto colorato e molto particolare, caratteristici sono i chicchi di cui è composto, di un colore rosso acceso e ricchi delle proprietà benefiche utili alla nostra salute. Cosa contengono i chicchi di questo frutto dalle molteplici virtù? Di seguito tutte le caratteristiche efficaci per tenere lontana l’influenza virale e batterica:

Vitamina A, Vitamina B, Vitamina C

Minerali (fosforo e potassio)

(fosforo e potassio) Antiossidanti (fitoestrogeni e flavonoidi)

Grazie a queste proprietà benefiche, il melograno ci protegge dall’influenza, stimolando gli anticorpi dell’organismo (ovvero le nostre difese contro agenti esterni come batteri e virus). Quanti melograni bisogna mangiare per risultare efficaci? Si consigliano 1/2 al giorno.

Potete assumerli mangiandone direttamente i chicchi oppure bere il succo fresco del melograno (magari utilizzando un estrattore di succhi così da non eliminare le sostanze nutritive del frutto). Il melograno è vietato solo in caso di allergie al frutto (anche se il melograno è considerato un frutto che protegge l’organismo dalle allergie per la presenza di polifenoli) oppure in caso di patologie organiche per cui è sconsigliata l’assunzione. Il succo di melograno può inibire l’effetto di alcuni farmaci come: