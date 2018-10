0 visite

Il metabolismo lento è un problema che riguarda molte persone. A causa di esso si tende ad ingrassare facilmente e si fa fatica a perdere qualche chilo anche quando si segue una dieta.

Il metabolismo lento può essere sintomo di diverse cause, in particolare può essere dovuto ad abitudini alimentari sbagliate e uno stile di vita troppo sedentario.

A volte il metabolismo può rallentarsi con l’avanzare dell’età, a causa di naturali ed inevitabili cambiamenti fisiologici dell’organismo, come la menopausa e la fine dello sviluppo adolescenziale.





In ogni caso, fortunatamente, il metabolismo lento è una condizione fisica assolutamente reversibile. Bastano pochi sacrifici e semplici accorgimenti nelle nostre abitudini quotidiane, per stimolare il nostro metabolismo e riportare il nostro organismo a lavorare in modo corretto. Ecco alcuni preziosi consigli per chi ha il problema del metabolismo lento:

Cos’è il metabolismo?

Quando parliamo in generale di metabolismo, intendiamo l’insieme dei fenomeni biologici e delle reazioni chimiche che avvengono nelle cellule del nostro organismo, che sono finalizzati alla digestione e bruciano o producono energia.

In particolare si tratta di tutta una serie di processi chimici che si verificano nell’organismo, tramite i quali le cellule garantiscono il corretto funzionamento del nostro corpo.

Il metabolismo può essere lento o veloce e questo dipende dalla dinamicità e dal ritmo di questi processi chimici che portano alla formazione di molecole semplici o complesse, più i processi metabolici sono dinamici e più il metabolismo è veloce e in generale l’organismo lavora correttamente.

Al contrario se i processi e le reazioni chimiche e fisiologiche nel nostro organismo sono poco dinamici, si andrà a rallentare la digestione, e il metabolismo sarà lento. Il metabolismo inoltre si distingue in:

metabolismo basale: quello che ci consente di produrre l’energia necessaria quando il corpo è a riposo, che garantisce le funzione metaboliche vitali come la respirazione, la circolazione sanguigna, la digestione, sistema nervoso etc.

quello che ci consente di produrre l’energia necessaria quando il corpo è a riposo, che garantisce le funzione metaboliche vitali come la respirazione, la circolazione sanguigna, la digestione, sistema nervoso etc. metabolismo energetico: quello che serve a sintetizzare le molecole che assumiamo attraverso l’alimentazione, è quindi quello responsabile della ritenzione idrica, della cellulite, dell’aumento di peso.

Metabolismo lento: cause

Tra le cause di un funzionamento sbagliato e lento del metabolismo, molte sono legate senza dubbio a cattive abitudini alimentari, ad uno stile di vita poco dinamico, o in generale ad uno stile di vita poco salutare.

Ma non solo, le cause possono essere diverse. Ecco le cause più comuni alla base di un lento metabolismo:

vita sedentaria: stare troppo tempo seduti, sdraiati, fermi, non fa altro che rallentare i normali processi biologici che regolano il nostro metabolismo.

stare troppo tempo seduti, sdraiati, fermi, non fa altro che rallentare i normali processi biologici che regolano il nostro metabolismo. disidratazione: bere poca acqua durante il giorno contribuisce a rallentare e compromettere le funzioni metaboliche, poiché la disidratazione va a ridurre le energie che servono a bruciare calorie.

bere poca acqua durante il giorno contribuisce a rallentare e compromettere le funzioni metaboliche, poiché la disidratazione va a ridurre le energie che servono a bruciare calorie. consumo eccessivo di alcolici: pare che bastino semplicemente 2 bicchieri di vino al giorno per rallentare notevolmente le funzioni metaboliche.

pare che bastino semplicemente 2 bicchieri di vino al giorno per rallentare notevolmente le funzioni metaboliche. struttura corporea: il metabolismo lento può dipendere anche dalla nostra struttura fisica, più massa magra e muscoli abbiamo, più il metabolismo è veloce. Inoltre le persone alte e magre hanno un metabolismo basale più veloce rispetto a chi ha lo stesso peso ma è basso di statura.

il metabolismo lento può dipendere anche dalla nostra struttura fisica, più massa magra e muscoli abbiamo, più il metabolismo è veloce. Inoltre le persone alte e magre hanno un metabolismo basale più veloce rispetto a chi ha lo stesso peso ma è basso di statura. età: con l’avanzare dell’età rallentano le funzioni metaboliche se non si fa nulla per mantenerle attive e dinamiche. Solitamente il metabolismo è veloce durante l’infanzia rimanendo elevato fino alla prima età adulta per poi iniziare a rallentare dai 30 anni in poi.

con l’avanzare dell’età rallentano le funzioni metaboliche se non si fa nulla per mantenerle attive e dinamiche. Solitamente il metabolismo è rimanendo elevato fino alla prima età adulta per poi iniziare a alimentazione poco equilibrata: se si assumono più carboidrati che proteine il metabolismo lavora con più fatica , lo stesso vale se si mangia in orari sballati, ad esempio se si fa colazione troppo tardi. Non solo i cibi grassi, e l’eccessiva assunzione di zuccheri, ma anche un’alimentazione povera, prima di principi nutritivi importanti provoca un rallentamento del metabolismo, ad esempio il digiuno porta a rallentare il metabolismo fino al 20%.

se si assumono che proteine , lo stesso vale ad esempio se si fa colazione troppo tardi. Non solo i e l’eccessiva assunzione di ma anche un’alimentazione povera, prima di principi nutritivi importanti provoca un rallentamento del metabolismo, ad esempio genetica: alcune persone tendono naturalmente ad avere un metabolismo che funziona con più fatica ed è naturalmente più lento.

alcune persone tendono naturalmente ad avere un metabolismo che funziona con più fatica ed è naturalmente più lento. sesso: gli uomini per una maggiore massa muscolare tendono ad avere il metabolismo più veloce rispetto alle donne di circa il 7%.

gli uomini per una maggiore massa muscolare tendono ad avere il metabolismo più veloce rispetto alle donne di circa il 7%. livelli ormonali: molti ormoni sono alla base di squilibri nel funzionamento del metabolismo, ad esempio i più attivi in questo senso sono gli ormoni della tiroide . Chi soffre di ipertiroidismo può addirittura raddoppiare la velocità del metabolismo basale, chi invece è soggetto a ipotiroidismo ha un metabolismo sensibilmente rallentato.

molti ormoni sono alla base di squilibri nel funzionamento del metabolismo, ad esempio i più attivi in questo senso sono gli . Chi soffre di può addirittura raddoppiare la velocità del metabolismo basale, chi invece è soggetto a ha un metabolismo sensibilmente rallentato. attività fisica: chi fa costante attività fisica o pratica uno sport ha un metabolismo più veloce rispetto a chi non svolge alcun tipo di attività fisica.

chi fa costante attività fisica o pratica uno sport ha un metabolismo più veloce rispetto a chi non svolge alcun tipo di attività fisica. stress: chi è stressato tende ad avere comportamenti alimentari e uno stile di vita più sballato del solito che spesso compromette e rallenta il metabolismo.

Metabolismo lento: sintomi

Come abbiamo visto, sono diversi e di varia natura i fattori che causano un metabolismo lento e poco funzionale alla digestione, allo smaltimento dei cibi che assumiamo e in generale al corretto funzionamento dell’organismo.

Il metabolismo lento porta con se tutta una serie di sintomi che vanno ad incidere anche in maniera importante la nostra vita, ecco i più comuni:

pressione bassa

tendenza ad ingrasare

difficoltà a perdere peso

intestino pigro

gonfiore

stitichezza

pelle secca

capelli spenti, secchi e deboli

sudorazione eccessiva

astenia

aumento della sensibilità al freddo

Metabolismo lento: consigli e rimedi

Chi soffre di metabolismo lento, non deve scoraggiarsi o arrendersi dinnanzi a tutti i problemi ad esso legati, primo fra tutti la tendenza ad ingrassare e non perdere facilmente i chili in eccesso.

Il metabolismo lento è infatti una condizione assolutamente reversibile che si può migliorare facendo dei piccoli accorgimenti nella vita di tutti i giorni.

Sono diversi i modi per combattere il metabolismo lento e renderlo più dinamico e veloce, così da permetterci di dimagrire più facilmente e in generale di stare meglio. Vediamo cosa bisogna fare per accelerare il nostro metabolismo:

mangiare più volte al giorno ma in piccole quantità e negli orari giusti: fare almeno 5 pasti al giorno di piccole quantità e non distanziare troppo i pasti.

fare almeno di piccole quantità e non distanziare troppo i pasti. Non dimenticare mai di fare colazione ne di andare a letto senza cenare.

assumere molte proteine

ridurre i carboidrati senza eliminarli del tutto dalla nostra dieta

senza eliminarli del tutto dalla nostra dieta bere caffè e tè verde: assumerli con moderazione può favorire la stimolazione del metabolismo

e tè verde: assumerli con moderazione può favorire la stimolazione del metabolismo fare una regolare attività fisica : bastano anche solo 2 ore stando in piedi e muovendosi un po per stimolare e accelerare il metabolismo

: bastano anche solo 2 ore stando in piedi e muovendosi un po per stimolare e accelerare il metabolismo mangiare peperoncino : il peperoncino mangiato con moderazione, è uno di quegli alimenti che stimolano il metabolismo e bruciano i grassi

: il peperoncino mangiato con moderazione, è uno di quegli alimenti che stimolano il metabolismo e bruciano i grassi dormire bene e almeno 8 ore a notte

bere acqua e limone al mattino : appena svegli bere un bicchiere di acqua e limone contribuisce a disintossicarci ed a stimolare il metabolismo e la digestione durante il giorno.

: appena svegli bere un bicchiere di acqua e limone contribuisce a disintossicarci ed a stimolare il metabolismo e la digestione durante il giorno. s eguire una dieta ben equilibrata e sana: assumendo tutti i principi nutritivi necessari per la salute del nostro organismo il metabolismo lavorerà con più facilità.

assumendo tutti i principi nutritivi necessari per la salute del nostro organismo il metabolismo lavorerà con più facilità. evitare diete di pochi giorni e drastiche

bere tanta acqua e con regolarità durante il giorno: ottimo per il corretto funzionamento del metabolismo sarebbe bere almeno 2 litri d’acqua al giorno.

ottimo per il corretto funzionamento del metabolismo sarebbe bere almeno evitare spuntini notturni prima di dormire: quando dormiamo e in generale quando il corpo è a riposo il metabolismo si rallenta e le calorie si accumulano maggiormente.

quando dormiamo e in generale quando il corpo è a riposo il metabolismo si rallenta e le calorie si accumulano maggiormente. consumare molta frutta e verdura