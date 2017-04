Addio alle micosi con MICout di Bionike

139 visite

Bionike è un marchio celebre che da anni si prende cura della nostra bellezza grazie ai suoi prodotti clinicamente testati. La vasta gamma Bionike è composta da cosmetici per soddisfare le più vaste esigenze di ogni tipo di pelle. Dai solari, ai trattamenti di bellezza, ai prodotti per i più piccoli, l’azienda è leader nel mercato della dermocosmesi in Italia.

Grazie alla collaborazione con i migliori dermatologi e allergologi, i suoi prodotti sono testati per poter essere utilizzati anche sulle pelli più sensibili e reattive.

Forte di questa sua grande esperienza, Bionike ha deciso di dedicarsi anche alla salute delle unghie, mettendo in commercio la lina O Nails. Di questa gamma, fa parte MICout, studiato per trattare le micosi delle unghie.

La micosi è un’infezione fungina che può causare notevole disagio. Si manifesta infatti con della macchie che si formano su una parte dell’unghia e, se non curata adeguatamente, può espandersi fino alle cuticole. Esistono alcuni modi per prevenire e curare le micosi. Un’ottima opzione è proprio MICout di Bionike della linea O Nails.

La gamma O Nails di Bionike

I prodotti della gamma dedicata alla unghie creata da Bionike comprendono una serie di prodotti da utilizzare per non sentirsi mai in imbarazzo nel mostrare mani e piedi.

O Nails Cuticare . Ammorbidisce le cuticole per una manicure perfetta – tubo 10 ml

. Ammorbidisce le cuticole per una manicure perfetta – tubo 10 ml O Nails Onix . Aiuta a smettere di mangiarsi le unghie – flacone 11 ml

. Aiuta a smettere di mangiarsi le unghie – flacone 11 ml O Nails S43 Soluzione Rinforzante. Dona forza e protezione alle unghie fragili – flacone 11 ml

Soluzione Rinforzante. Dona forza e protezione alle unghie fragili – flacone 11 ml O Nails MICout. Per la cura delle micosi alle unghie – flacone 5 ml

Bionike O Nails MICout

Micout è un trattamento indicato per le micosi ungueali. Si tratta di una soluzione filmogena a base alcoolica adatta anche alle pelli sensibili. La sua formulazione ipoallergenica, testata su campioni di epidermide riprodotti in vitro e sottoposta a severi controlli dermatologici, ne garantisce la totale tollerabilità sulla pelle.

I laboratori Bionike si avvalgono di un team di esperti che assicurano l’efficacia e la sicurezza dei propri prodotti e l’uso di materie prime di qualità.