Miele di melata: un ottimo alleato dell’organismo

Il miele di melata di bosco ha delle incredibili proprietà terapeutiche. Contiene al suo interno una presenza maggiore di oligosaccaridi che rendono il suo supporto alla salute dell’organismo ancor più potente. Gli zuccheri complessi, infatti, sono utili per il benessere della flora batterica intestinale.

Sono indispensabili per il supporto al lavoro dei fermenti lattici e consigliati in caso di disturbi intestinali e in caso di cure antibiotici. Secondo alcuni studi pare che riuscirebbe a contrastare l’attività di Candida albicans senza avere effetti negativi dei classici fungicidi.

Il miele di melata contiene moltissimi sali minerali organici con alta bio-disponibilità in forma di macronutrienti (magnesio, sodio, calcio, potassio) e di oligoelementi essenziali (ferro, rame, cromo), indispensabili per l’organismo. I sali minerali sono di vitale importanza nell’alimentazione.

Rientrano nella costituzione dei tessuti e rappresentano fattori essenziali per le funzioni biologiche e per l’accrescimento. Vengono eliminati dal nostro corpo e per questo motivo c’è bisogno di reintegrarli. Il miele di melata contiene potassio, magnesio e manganese ed è molto utile soprattutto se si è sportivi o comunque in caso di aumento del fabbisogno di questi minerali.

Ad esempio in condizioni di disidratazione (per l’eccessivo sudore) o di diarrea e vomito. È considerato un ottimo integratore naturale di sali minerali e di oligoelementi. Si possono assumere uno i due cucchiai di miele sciolti in mezzo litro di acqua.

Il miele contro i batteri

Le proprietà antibatteriche del miele sono conosciute dai più, ma quello di melata pare che ne sia ancor più ricco soprattutto contro 10 ceppi batterici di Staphylococcus aerus (molto resistente alla maggior parte degli antibiotici). Il miele suddetto può essere un antisettico delle vie respiratorie ed è un valido supporto naturale contro bronchiti, faringiti, raffreddori soprattutto nei bambini.

Molti studiosi hanno confermato le proprietà antiossidanti del miele grazie alla composizione ricca in polifenoli. Il miele di melata grezzo può contribuire a contrastare i processi degenerativi legati all’infiammazione e all’invecchiamento. È un alimento da introdurre nella dieta quotidiana, salvo patologie gravi.

Controindicazioni e avvertimenti

Secondo recenti studi realizzati in Europa, il miele di melata conterrebbe più sostanze chimiche pesanti rispetto a quelle che si possono trovare in altri tipi di miele. Tra questi i più nocivi sono: Alluminio, Rame, Nichel, Piombo, Mercurio molto dannosi per l’uomo. Queste sostanze in genere si trovano dove c’è inquinamento urbano e la presenza nel miele si spiega perché le api raccolgono la materia prima sulle foglie degli alberi e non dai fiori. Il miele di melata contaminato può scaturire reazioni allergiche, soprattutto se viene consumato di frequente.

Per ovviare a questo problema si può scegliere quello biologico. Dà una garanzia al consumatore in quanto raccolto dagli apicoltori Italiani che utilizzano solo metodi naturali per combattere patogeni che attaccano la salute delle api. In ogni caso può essere pastorizzato o riscaldato e si perderebbero dei benefici che derivano dal contenuto in polifenoli che danno proprietà antibiotiche, antiossidanti e antinfiammatorie.

Differenza tra il miele e il miele di melata

La melata è una sostanza gelatinosa e molto zuccherata che si forma sugli alberi, in genere sugli abeti rossi, pini, alberi di tiglio, alberi di quercia e acero. Questa sostanza viene prodotta da piccoli insetti (afidi, cicaline, cocciniglie) che si nutrano di linfa di alberi.

Le api raccolgono la melata e la trasformano in miele grazie agli enzimi che producono. Il sapore del miele di melata è meno dolce del miele classico perché contiene meno glucosio, fruttosio e saccarosio. Particolarmente indicato, dunque, per chi non vuole introdurre molti zuccheri nell’organismo.

Si riesce a percepire un retrogusto di corteccia che lascia un pò l’amaro in bocca. Rispetto al miele di fiori è più ricco di sali minerali come ferro, fosforo, manganese e potassio. Il colore è più scuro, a volte sembra nero. La consistenza è compatta e densa.