Le 5 migliori farmacie online

Il sogno di ricevere farmaci da banco e prodotti per la salute ed il benessere personale direttamente a casa propria è oggi una realtà che si chiama “farmacia online”.

Quello delle farmacie online è infatti un fenomeno che sta ottenendo sempre maggiore successo e diffusione alla luce dei numerosi vantaggi di cui il consumatore può beneficiare. Acquistare farmaci online è sicuramente vantaggioso per chi è costretto a prendere medicinali quotidianamente, per gli anziani, i disabili e tutti coloro che hanno difficoltà nel raggiungere il luogo fisico per poter acquistare il prodotto desiderato.

Ottimi benefici anche per chi è semplicemente patito per il personal care! Le farmacie online offrono infatti una vasta gamma di prodotti e soluzioni per la cosmesi, l’igiene orale ed il benessere in generale ad un prezzo conveniente, di solito minore rispetto ai prezzi di listino. Inoltre trovare il prezzo migliore non è più così difficile visto che online è possibile monitorare e confrontare i prezzi praticati dalle varie farmacie e parafarmacie con un semplice click.

Attenzione però ai prodotti illegali che possono nuocere alla salute e alle farmacie online poco affidabili.

Riconoscere le farmacie online che propongono esclusivamente prodotti di elevata qualità e dai comprovati effetti terapeutici è possibile. Ecco alcuni trucchetti e fattori a cui prestare attenzione per farlo correttamente:

Prestando attenzione a questi semplici segnali è possibile evitare l’acquisto di prodotti contraffatti, illegali e potenzialmente pericolosi.

Abbiamo imparato a riconoscere farmacie online sicure, ecco per noi quali sono le migliori!

Può essere considerata il riferimento online per l’acquisto di prodotti per la salute ed il benessere. Offre ai propri clienti i migliori brand del settore farmaceutico con una gamma d’offerta che comprende circa 40.000 prodotti ed oltre 1.000 marchi noti ed altamente qualificati.

Attua una strategia di customer care multicanale ed il sito web presenza un’area riservata all’assistenza clienti su cui, tra l’altro, si può interagire direttamente con gli esperti attraverso una chat dedicata. Dà inoltre la possibilità di iscriversi alla newsletter per restare aggiornati su novità, sconti e promozioni. Inoltre è possibile creare un account personale per effettuare gli ordini più velocemente, avere indirizzi di spedizione multipli, visualizzare e tracciare gli ordini direttamente dal proprio account e ricevere promozioni personalizzate.

Ottima anche la navigabilità del sito che offre la possibilità di effettuare la ricerca per marchio, problema specifico e categoria merceologica (es: farmaci da banco, cosmetici e bellezza, ecc.). La spedizione è veloce (tra le 24/48 h) ed è gratuita per gli ordini superiori a 59,90 euro.

Offre una vasta gamma di prodotti elettromedicali, per l’infanzia o di veterinaria. Propone inoltre prodotti specifici, come quelli dedicati alla gravidanza e allattamento, alla cura delle micosi alle unghie, prodotti per la terza età, integratori alimentari, cosmetici specifici (es: creme solari, olii per massaggi, prodotti snellenti, ecc.) e marchi noti ed affidabili come fissan, chicco, rilastil, ecc.

Molto carina è la possibilità di creare un account per dar vita alla propria whishlist. Degno di nota è inoltre il servizio “non ti scordar di me” pensato per evitare gli errori nell’assunzione di farmaci. Per pazienti che devono assumere molti farmaci, ad orari diversi e in giorni diversi durante la settimana viene offerto un confezionamento personalizzato con dei kit che contengono i farmaci per l’intera settimana. Il processo di navigazione è abbastanza agevole e facilitato dalla presenta della mappa del sito.

Il sito web dispone di un blog interno e, dalla homepage, si ha la possibilità di aprire una finestra di dialogo per lasciare un messaggio agli esperti di settore. La spedizione è veloce (tra le 24/48 h) ed è gratuita per gli ordini superiori ai 100 euro.

Farmaline

Offre più di 45.000 prodotti per la salute e farmaci senza obbligo di prescrizione di oltre1.000 marchi prestigiosi tra cui La Roche Posay, XLS Medical, Accu Chek, Metagenics, Bioderma, Nestlé, RoC, Avène, Vichy, Nutricia, ecc. Vengono inoltre offerti trattamenti di medicina alternativa, prodotti di pronto soccorso e per l’igiene.

Sul sito web vi è la possibilità di creare un account personale per monitorare i propri ordini e di accedere ad un’area dedicata alle recensioni dei clienti. Buona la navigabilità (suddivisione per categorie merceologiche) del sito e la presenza social (facebook, twitter, google+).

Il sito mette inoltre a disposizione una live chat attraverso cui, inserendo il proprio indirizzo e-mail si ha la possibilità di entrare in contatta con il personale qualificato. Non ottimo il servizio di spedizione, che risulta gratuita per gli ordini superiori ai 100 euro ed avviene entro 72 h. Molto conveniente invece la sezione dedicata alle promozioni che in molti casi superano il 30%.

AmicaFarmacia

Offre un vasto assortimento di marchi e prodotti di qualità a prezzi convenienti. L’assortimento online comprende farmaci da banco, integratori e prodotti alimentari (e per diete specifiche), prodotti per disturbi specifici (come prodotti per il colon irritabile) cosmetici, elettromedicali, prodotti per la cura del bambino, l’igiene orale, trattamenti per animali ed i più prestigiosi marchi di integratori per lo sport. Sul sito vi è la possibilità di creare un account personale per monitorare ordini e spedizioni, restando contemporaneamente aggiornati sulle ultime novità e promozioni.

La multicanalità del servizio è garantita dalla presenza sui principali social network (facebook, twitter, instagram, pinterest, google+, YouTube). Molto positiva è anche la navigabilità del sito grazie alla possibilità di effettuare la ricerca per categorie merceologiche. La spedizione è gratuita per gli ordini superiori ai 50 euro e viene effettuata entro le 19/48 ore lavorative.

Inoltre vengono proposti sconti e promozioni nei diversi periodi dell’anno. La pecca del sito è che questo non evidenzia in homepage il logo europeo di sicurezza, parametro che lo penalizza in termini di affidabilità.

Lloyds Farmacia

Tra le farmacie più note a livello nazionale, ora disponibile anche online.Propone una gamma d’offerta che spazia dagli integratori alimentari, al benessere, la cosmesi, gli articoli per l’infanzia, alimentari, elettromedicali, veterinaria e molto altro ancora.

Il sito web dedica una sezione alla carta servizi, dà agli utenti la possibilità di iscriversi alla newsletter per poter ricevere buoni sconto e promozioni. Inoltre, anche in questo caso è possibile creare un account per monitorare ordini e spedizioni. Queste sono gratuite per gli ordini superiori ai 35 euro ed avvengono entro 1-2 giorni lavorativi. Si può inoltre ritirare il prodotto gratuitamente nella farmacia più vicina. A tal proposito è presente una sezione del sito in cui gli utenti hanno la possibilità di cercare la farmacia a loro più vicina.

Con qualche pecca sia la presenza social (esclusivamente facebook) che l’assistenza clienti. Sul sito è presenta una sezione dedicata (“assistenza”) in cui è possibile soltanto consultare FAQ predefinite per trovare risposta ai quesiti più frequenti. Anche in questo caso il sito web non evidenzia in homepage il logo europeo di sicurezza.