Antiacidi naturali: quali sono i migliori?

Soffri di acidità o bruciori allo stomaco e prendi medicinali ogni giorno? Per ridurne l’uso includi nella tua alimentazione quotidiana degli alimenti che, per il loro potere di facilitare la digestione e ridurre il reflusso gastrico, funzionano da antiacidi naturali.

Gli antiacidi naturali sono infatti un toccasana per la protezione e tonificazione dello stomaco in quanto prevengono acidità, gastrite, nausea, reflussi e gonfiori.

Possibili cause dell’acidità di stomaco

Il bruciore di stomaco ed il reflusso gastroesofageo sono problemi di cui molte persone soffrono o hanno sofferto, anche se sporadicamente.

Le cause del mal di stomaco di questi disturbi possono essere molteplici: un’alimentazione troppo abbondante, lo stress quotidiano, l’assunzione abituale di farmaci…queste sono soltanto alcune.

Come però sappiamo bene molto spesso i problemi allo stomaco ed i reflussi gastrici sono accompagnati da aerofagia: un vero incubo insomma!

Se questi disturbi ormai ti condizionano la vita quotidiana vediamo insieme come alleviare le sofferenze.

Innanzitutto ricordati alcune regole fondamentali tra cui masticare lentamente, evitare l’eccessivo consumo di caffè o di alcolici, limitare gli zuccheri (prova per esempio lo sciroppo d’agave) ed il consumo dei latticini. Cerca di evitare anche le fritture e prodotti raffinati.

Aumenta invece in consumo degli alimenti alcalinizzanti che facilitano la digestione, insomma degli antiacidi naturali!

Ecco una lista dei principali alimenti che funzionano da antiacidi naturali:

patate , il succo della patata è ottimo per ridurre il bruciore di stomaco. Grazie alla solanina in esso contenuta elimina i crampi allo stomaco e l’iperacidità

, il succo della patata è ottimo per ridurre il bruciore di stomaco. Grazie alla solanina in esso contenuta elimina i crampi allo stomaco e l’iperacidità cavolo , molto utile per cicatrizzare le ulcere, soprattutto se consumato crudo. Prova a frullarlo e a berne un bicchiere prima dei pasti!

, molto utile per cicatrizzare le ulcere, soprattutto se consumato crudo. Prova a frullarlo e a berne un bicchiere prima dei pasti! carota , grazie alle sue fibre contrasta gli stati di infiammazione e di mucosa gastrointestinale

, grazie alle sue fibre contrasta gli stati di infiammazione e di mucosa gastrointestinale peperone , agisce notoriamente come tonificante gastrico

, agisce notoriamente come tonificante gastrico sedano , presenta un’azione depurativa e alcalinizzante. Utilizzalo quotidianamente sia nelle insalate, sia nel brodo o stufato

, presenta un’azione depurativa e alcalinizzante. Utilizzalo quotidianamente sia nelle insalate, sia nel brodo o stufato miglio, tra i cereali è l’unico alcalinizzante. Consumalo più spesso possibile!

tra i cereali è l’unico alcalinizzante. Consumalo più spesso possibile! limone , neutralizza gli acidi allo stomaco. ottimo se riesci a consumarlo quotidianamente. Prova per esempio la tisana zenzero e limone

, neutralizza gli acidi allo stomaco. ottimo se riesci a consumarlo quotidianamente. Prova per esempio la tisana zenzero e limone ananas , grazie ai suoi enzimi proteolitici facilita la digestione

, grazie ai suoi enzimi proteolitici facilita la digestione uva, tra i frutti è quello che ha il maggior potere alcalinizzante

Anche in bicarbonato di sodio, se messo in un bicchiere d’acqua (sia calda che fredda) è un rimedio blando ma efficace per contrastare i problemi allo stomaco.

Rimedi erboristici

Ottimi antiacidi naturali si possono trovare anche in negozi di prodotti naturali o erboristerie.

Benefiche sono per esempio l’acqua d’argilla (basta versarne un cucchiaino in un bicchiere d’acqua) e l’aloe che è un ottimo cicatrizzante naturale. Prova a bere un bicchierino di aloe prima di ogni pasto!

Inoltre è opportuno consumare quotidianamente tisane con effetto antinfiammatorio a calmante. Scegli quelle a base di malva, melissa, camomilla, finocchio, menta, zenzero, ficus e liquirizia, liquirizia, che contrasta i problemi di acido allo stomaco in quanto rafforza le mucose che rivestono il tratto digestivo.