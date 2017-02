I migliori antistaminici naturali

135 visite

Sei un soggetto allergico? Allora prova a contrastare i sintomi delle allergie con gli antistaminici naturali che ti consentono di prevenire piuttosto che curare!

Se soffri di allergie stagionali inserisci nella tua dieta quotidiana alcuni alimenti che ti aiuteranno a prevenirne i sintomi perché sono in grado di inibire il rilascio di istamina da parte del nostro organismo tanto da poter essere considerati dei veri e propri antistaminici naturali.

L’istamina è una sostanza che viene prodotta durante le reazioni allergiche, cioè quando il nostro corpo si trova a contatto con un allergene, provocando sintomi come pruriti, gonfiori, arrossamenti, eritemi ed altre reazioni infiammatorie.

Gli antistaminici tradizionali come le pomate o creme antistaminiche sono appunto sostanze che riducono il rilascio di istamina non appena si presenta il fenomeno allergico. Ma allora perché non utilizzare dei rimedi naturali per le tue allergie?

Benefici degli antistaminici naturali?

Il vero vantaggio della medicina naturale rispetto alle allergie è che ti consente di “anticipare il problema piuttosto che curarlo”.

Infatti gli antistaminici classici vengono utilizzati per contrastare il fenomeno allergico una volta che questo si è già presentato mentre, scegliere un antistaminico omeopatico o naturale significa agire per prevenire l’insorgenza delle allergie.

Altro importantissimo vantaggio dei rimedi naturali contro le allergie è la totale assenza di effetti collaterali degli antistaminici. Puoi quindi dire addio agli stati di sonnolenza, deconcentrazione e stanchezza causati dai farmaci antistaminici.

Antistaminici naturali: i migliori alimenti

Vediamo insieme quali sono gli alimenti o le sostanze che inibiscono il rilascio di istamina e che per questo possono essere considerati i migliori rimedi fitoterapici naturali. Ecco un elenco degli antistaminici naturali!

Ribes nero

Il ribes nero, anche detto ribes nigrum è considerato un dei più potenti antistaminici naturali in quanto svolge un’azione molto simile a quella del cortisone.

Infatti le gemme del ribes producono cortisolo,ossia un ormone che tra le sue varie funzioni presenta la capacità di inibire le attività del sistema immunitario che scatenano le reazioni allergiche.

Questo rimedio naturale è utile per tutti i tipi di allergie, comprese quelle asmatiche e le allergia agli acari, ed è particolarmente indicato contro l’orticaria ed il prurito alla pelle. Presenta però un’azione più lenta rispetto a quella dei farmaci tradizionali per cui è consigliabile iniziare ad assumere il ribes circa un mese prima del periodo in cui solitamente si presenta l’allergia.