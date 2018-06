Migliori app per dimagrire

0 visite

Se hai deciso di rimetterti in forma e di perdere peso, il primo consiglio da dare è: rivolgiti ad uno specialista!

Ma se vuoi un supporto anche quando il nutrizionista non c’è, 24 ore su 24, allora sono disponibili delle applicazioni da scaricare sul proprio smartphone che fanno per te. È bene premettere che non hanno la presunzione di sostituirsi ad uno specialista in nutrizione. Tuttavia studi hanno dimostrato che tenere un diario alimentare è un supporto molto efficace alla persona che vuole perdere peso.

Lo scopo delle app è quello di:





contare calorie

monitorare l’assunzione di cibo

indicare i valori nutrizionali degli alimenti

indicare l’indice glicemico

definire gli obiettivi

verificare i progressi

controllare gli sgarri

suggerire esercizi

Negli App Store di iOS o nei PlayStore ci sono tantissime di applicazioni tra le quali scegliere, ma vediamo le più conosciute.

Melarossa

Disponibile per iOS e Android, Melarossa è una delle app per dimagrire più famose.

Questa applicazione è stata realizzata in collaborazione con un team di esperti nel settore della nutrizione e i piani alimentari proposti sono stati approvati dalla SISA (Società Italiana Scienze dell’Alimentazione).

L’app Melarossa prevede l’inserimento di una serie di dati che comprendono: peso corporeo, età, sesso, tipo di attività fisica svolta, il tipo di alimentazione che si porta avanti e obiettivo che si vuole raggiungere. Dopo l’inserimento dei dati, l’applicazione ci dirà se siamo in una condizione di sottopeso, normopeso e sovrappeso.

Si procede con l’iscrizione, si crea l’account e si otterrà la dieta personalizzata in base ai dati che abbiamo inserito.

Melarossa, inoltre, è di supporto:

per formulare la lista della spesa

controllare il peso ogni settimana

contare le calorie degli alimenti

contare le calorie bruciate durante l’attività fisica

MyFitnessPal

È un diario alimentare su cui annotare tutto ciò che si magia durante la giornata e contare le calorie dei pasti. Ha a disposizione un database di alimenti nel quale sono annotati valori nutrizionali e calorie contenute.

Inoltre è possibile scegliere tra un’ampia gamma di esercizi a seconda della zona del corpo che si vuole allenare, tonificare, rassodare.

MyFitnessPal mira a creare una community dove gli utenti si possono confrontare e supportare a vicenda nel percorso di dimagrimento.

Yazio

Yazio è un’applicazione facile da usare, conta oltre un milione di utenti.

Permette di:

ricevere i valori nutrizionali di ogni alimento

controllare la variazione di peso

contare le calorie

monitorare pasti

monitorare attività fisica svolta

Lo scopo di Yazio è quello di migliorare le abitudini alimentari di ogni utente per migliorare la sua vita.

Nuna – Nutritional Navigator

Il principio alla base di Nuna è che la dieta parte dalla spesa.

Infatti è un’app che aiuta a fare la spesa: permette di orientarsi nella scelta degli alimenti adatti ad un piano nutrizionale mirato al dimagrimento.

Nuna permette di creare una piramide alimentare dove i cibi vengono organizzati a seconda di quanto sono sani e nutrienti per un’alimentazione bilanciata. La piramide sarà costituita da mattoni verdi, gialli e rossi a seconda della loro aderenza alla dieta mediterranea.

Al supermercato, scrivendo il nome dell’alimento o inserendo il codice a barre, Nuna sarà in grado di porre l’alimento che si sta pensando di comprare sulla piramide e se l’alimento compare sul mattone:

verde : è consigliato

: è consigliato giallo : è permesso

: è permesso rosso: è sconsigliato

Mdiet

Si ispira al modello di dieta mediterranea. Gli alimenti sono organizzati in categorie e sono presenti le foto per permetterne il facile riconoscimento da parte dell’utente. Da la possibilità di scoprire tutte le caratteristiche e ricette di un singolo ingrediente.

Ha la funzione “il Mio Diario” in cui l’utente potrà annotare tutto ciò che mangia, come un diario alimentare, e inoltrarlo ad uno specialista per chiedere consigli e suggerimenti.

Nike+ Training Club

Nike+ Training Club è un personal trainer virtuale, l’app contiene oltre 175 allenamenti gratuiti che comprendono da esercizi di forza a sedute di yoga. Il programma di allenamento si adatta a seconda degli obiettivi che l’utente si pone, divenendo estremamente personalizzato.

DocFaber

Ha l’obiettivo di aiutare l’utente a portare avanti un piano alimentare equilibrato, l’app offre il supporto del dott. Fabrizio Malipiero e dei suoi collaboratori. Vengono suggerite ricette, menù personalizzati tenendo conto dei cibi che l’utente preferisce e rielaborandoli nelle varie ricette.