I 5 migliori burger di verdure fatte in casa

Ricette gustose, leggere, veloci e con ingredienti vegetali? Ecco i burger vegetali di verdure. Le 5 migliori ricette per prepararli in casa e trascorrere una serata in compagnia.

Burger di tofu e verdure

Per preparare questa ricetta vegana e vegetariana (ma adatta a tutti perchè gustosa e leggera) occorrono qualche ingrediente in più ma pochissimi minuti. Il risultato? Ci farete sapere. Eco gli ingredienti per preparare 1 burger di tofu e verdure (raddoppiate le dosi in base alle vostre esigenze):





55 g di tofu compatto

compatto mezza carota

1 cucchiaio di olio evo

mezzo cucchiaio di cipollotto e porro tritato

mezzo cucchiaio di farina di mais

mezzo cucchiaino di paprika forte

forte 1 cucchiaino di salsa di soia

mezzo cucchiaino lievito alimentare in scaglie

mezzo cucchiaino di curry

uno spicchio piccolo di aglio e un pizzico di senape

mezzo limone bio

mezzo cucchiaio di prezzemolo tritato

sale q.b

Procedimento

Dopo aver asciugato il tofu ponetelo in una ciotola e schiacciatelo con una forchetta. Successivamente aggiungere tutti gli ingredienti tranne la farina di mais (ultimo ingrediente da aggiungere). Aggiustare con il sale se necessario. In una padella fate scaldare l’olio evo e friggete i burger (dopo averli preparati).

Burger di quinoa

La quinoa appartiene alla famiglia della barbabietola ed è ricca di fibre, proteine e minerali. Nutriente e leggera si presta come ottimo ingrediente per deliziosi burger. Ingredienti per 2 persone:

100 g quinoa

100 g di legumi (ceci o lenticchie)

mezza carota

mezza cipolla

mezzo spicchio d’aglio

circa 125 g di funghi freschi

prezzemolo

sale e pepe q.b

Procedimento

Per prima cosa cuocete la quinoa con i legumi. Frullate insieme il resto degli ingredienti con i legumi. Come ultimo passaggio salate e pepate, formate così medaglioni di burger insieme alla quinoa. Cuocete in padella con olio o in forno a 180° per 15 minuti.

Burger di verdure mix

Volete preparare dei gustosi burger di verdure salutari e leggeri? Ecco tutti gli ingredienti che vi occorrono e seguite il procedimento.Una ricetta facile e veloce per le vostre cene casalinghe. Per 2 persone:

100 g di patate

75 g di carote

30 g di zucchine

rosmarino tritato

pangrattato

curcuma

olio, sale e pepe q.b

Procedimento

Le verdure possono essere cotte secondo gusti personali: lessate, stufate o cotte al vapore per circa 20 minuti in olio extra vergine di oliva. Ridurre a purea tutte le verdure della ricetta (patate, zucchine e carote), amalgamate con un cucchiaio, aggiungete la curcuma. Formate i burger, salate, pepate e passateli in olio e pangrattato. Infornare a 180° per 20 minuti.

Burger di fagioli rossi

Appassionati di fagioli rossi questa è la ricetta che fa per voi. Potete prenderli secchi o già lessati. Ingredienti per 2 persone:

circa 200 g di fagioli rossi

prezzemolo tritato

mezzo scalogno

olio extra vergine di oliva

farina di mais

sale e pepe q.b

Procedimento

Se optate per i fagioli secchi, consiglio è di lasciarli in ammollo per un’intera notte con il bicarbonato. Quelli già lessati invece dovrete passarli solo nel mixer. Una volta ottenuta una purea, aggiungere prezzemolo, sale, pepe e olio. In una padella dorate una padella e aggiungere la purea con la farina di mais. Formate i burger e cuocete in carta da forno per 20 minuti a 180°.