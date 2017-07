Migliori creme abbronzanti e autoabbronzanti

56 visite

L’estate è il momento dell’anno un cui è necessario raddoppiare le cure della pelle. La cute deve essere più forte, idratata e nutrita proprio per prepararla al meglio all’abbronzatura.

Di solito si consiglia di partire qualche settimana prima nella preparazione della pelle alla tintarella, si continua mentre ci si espone per regalarsi la certezza di un colorito intenso e sicuro e anche dopo per mantenere la tonalità e continuare ad avere rispetto per la propria cute.

Ci sono formule che “danno una spinta” all’abbronzatura (i cosiddetti acceleratori), altre che proteggono il derma con vari fattori di protezione (si consigliano sempre quelli alti almeno alle primissime esposizioni solari) e altre ancora che danno colore alla pelle senza esporsi ai raggi solari (gli autoabbronzanti).

Se stai per partire o hai in programma una vacanza, oppure sei costretta a stare in città ma non vuoi rinunciare all’abbronzatura, ecco alcune delle migliori proposte in creme e prodotti per questa estate 2017.

Acceleratori di abbronzatura

Gli acceleratori sono veri e propri trattamenti di bellezza. Ci sono formule in oli, burri e altre sostanze che donano elasticità e compattezza. Il futuro della tintarella sembrano essere proprio gli acceleratori.

Una pelle levigata, morbida e forte per ricevere i raggi solari, colorandosi in fretta e senza danni. In questa strategia che gioca sul tempo occupano il primo posto gli acceleratori di abbronzatura (preceduti da un costante scrub settimanale per eliminare le cellule morte.

La cute per abbronzarsi bene ha bisogno di almeno 4/5 giorni di sole per dare il tempo alla melanina di attivarsi e prodursi. Con gli acceleratori la colorazione affiora prima grazie a:

riboflavina

tirosina

betacarotene

Queste sostanze stimolano la produzione del pigmento marrone per far si che vi coloriate prima e più intensamente. Quali acceleratori scegliere? Ecco le migliori proposte:

gel attivatore d’abbronzatura ultrarapido-Seysol : fresco, assorbe subito e non unge. Stimola la melanina. Prezzo consigliato 8 euro

: fresco, assorbe subito e non unge. Stimola la melanina. Prezzo consigliato 8 euro acqua attiva abbronzante-Yves Rocher: contiene il 95% di ingredienti naturali, fresco, regala un’abbronzatura a lungo termine. Prezzo consigliato 9,95 euro)

contiene il 95% di ingredienti naturali, fresco, regala un’abbronzatura a lungo termine. Prezzo consigliato 9,95 euro) crema acceleratore di abbronzatura viso e corpo-Incarose : Tan oleobooster e olio di argan accelerano e intensificano la pigmentazione, mentre acido ialuronico, estratto di fico d’india e olio di tamanu idratano. Prezzo consigliato 19,50 euro

: Tan oleobooster e olio di argan accelerano e intensificano la pigmentazione, mentre acido ialuronico, estratto di fico d’india e olio di tamanu idratano. Prezzo consigliato 19,50 euro solari acceleratori d’abbronzatura viso e corpo-Nature’s : con acqua unicellulare bioattiva di arancia dolce, olio di liffa e tirosina. Prezzo consigliato 25 euro

: con acqua unicellulare bioattiva di arancia dolce, olio di liffa e tirosina. Prezzo consigliato 25 euro crema solare acceleratrice d’abbronzatura- l’Erbolario: applicare una settimana prima di esporsi per un colorito intenso grazie a un acceleratore vegetale

Solari abbronzanti a schermo di protezione altissimo

Per le pelli più chiare, ma in generale si consiglia a tutte le carnagioni, ci sono le creme ad alto fattore protettivo, che riparano dai raggi ma garantiscono un’abbronzatura perfetta e a lunga durata.

L’evoluzione della scienza cosmetica offre per questa estate 2017 un panorama di solari adatti a tutte le esigenze.

Quelli a protezione altissima vantano come punto di forza il fatto di non ungere, si spalmano in un attimo e si presentano anche in comodi e freschi spray da utilizzare in qualsiasi momento.





Tra le migliori proposte 2017:

Bariésun fluido Mat Spf 50+ – Uriage : specifico per le zone grasse (viso e spalle), protegge rinfresca e evita lucidità. Costo 18,50

– : specifico per le zone grasse (viso e spalle), protegge rinfresca e evita lucidità. Costo 18,50 Aloe Crema Solare Spf 50+ – Equilibra : con aloe vera, olio di argan, mandorle dolci è utile contro il fotoinvecchiamento

: con aloe vera, olio di argan, mandorle dolci è utile contro il fotoinvecchiamento Sun Emulsione Viso e Corpo Spf 50+ – Mediterranea Pharma : protegge la pelle dai raggi Uvb, Uva e infrarossi mentre la Vitamina E potenzia le difese cutanee

– : protegge la pelle dai raggi Uvb, Uva e infrarossi mentre la Vitamina E potenzia le difese cutanee Sublime Sun Latte Solare Protezione Cellulare Spf 50 + – con estratti di gelsomino e vitamina E antiossidante. La protezione cellulare ripara da rughe. macchie e scottaure

+ – con estratti di gelsomino e vitamina E antiossidante. La protezione cellulare ripara da rughe. macchie e scottaure Rilastil Ak Repair : protezione solare 100+, in farmacia al costo di 27 euro

: protezione solare 100+, in farmacia al costo di 27 euro Biopoint Solare Crema Viso 50+ : compatta e protettiva al costo di 18,50 euro

: compatta e protettiva al costo di 18,50 euro Gel protettivo viso Korff 30+ : protettivo e nutriente al costo di 25 euro nelle migliori farmacie

: protettivo e nutriente al costo di 25 euro nelle migliori farmacie Solari Lancaster 2017

Per i più piccoli Rilastil Sun System Spray Baby Spf 50+, disponibile nelle migliori farmacie al costo di 24,50 per il flacone da 200 ml. Ricordate di ripetere le applicazioni ogni due ore (anche meno se si tratta di bambini.

Per mantenere l’abbronzatura costante e uniforme? Scegli il doposole giusto tra queste proposte:

Gel corpo doposole Korff: la coccola ideale dopo una lunga giornata di sole. In farmacia al costo di 25 euro

Biopoint Solaire Trattamento Riparatore corpo e capelli, costo 7 euro

Maschera dopo sole Korff: anche il viso ha bisogno di essere nutrito dopo le esposizioni. La crema-maschera è disponibile in farmacia al costo di 25 euro

Migliori Creme autoabbronzanti

Dopo aver visto le migliori proposte di acceleratori di abbronzatura e prodotti abbronzanti è giunto il momento di pensare anche a chi non può andare in vacanza e godersi un’abbronzatura al top. Abbronzata anche in città: suggerimenti e consigli.

In questo caso, ma anche per avere delle gambe abbronzate e un corpo di un bel colorito dorato in occasione di un evento, ci sono gli autoabbronzanti.

I prodotti autoabbronzanti sono comodi, senza effetti collaterali, non macchiano e garantiscono un risultato ad hoc anche se temporaneo. Alcuni prodotti se applicati con costanza possono “pigmentare” la pelle in modo graduale.

Gli autoabbronzanti possiamo trovarli in gel, crema, spray e comode salviette monouso. L’autoabbronzante è un prodotto miracoloso che, non solo ci permette di avere un bel colorito senza esposizione al sole, ma richiede tanta pazienza nella stesura.

Il prodotto può essere applicato direttamente con le mani, ma vi consigliamo di usare guanti in spugna per avere un risultato omogeneo e senza sporcarsi.

Per eliminare l’autoabbronzante basta lavarsi o ricorrere a prodotti specifici come St. Tropez Tan Remover.

Ecco le migliori proposte di autoabbronzanti per questa estate 2017:

Self Tan Classic Bronzing Mousse: il brand di Kate Moss , un prodotto con asciugatura rapida e non appiccicoso. Costo 16 euro

il brand di Kate Moss un prodotto con asciugatura rapida e non appiccicoso. Costo 16 euro Soleil Prodigieux di Nuxe : abbronzatura rapida e dorata. Costo 22 euro

: abbronzatura rapida e dorata. Costo 22 euro Sublime Bronze di L’Oreal Paris : dura un giorno e va via con una doccia. Costo 13 euro

: dura un giorno e va via con una doccia. Costo 13 euro Avon Cosmetics: abbronzatura graduale per viso e corpo

abbronzatura graduale per viso e corpo Salviette Fria: passar bene su viso e corpo e far asciugare bene prima di vestirsi. Costo 2 euro

passar bene su viso e corpo e far asciugare bene prima di vestirsi. Costo 2 euro Lisse Minute Auto-Bronzant di Clarins : uniforme, setoso e dal colore delicato. Costo 30 euro

: uniforme, setoso e dal colore delicato. Costo 30 euro Gocce di Sole Fluido Corpo-Gambe di Nature’s: leggero e di rapido assorbimento. Costo 26 euro

Emulsione autoabbronzante viso-corpo di Shiseido : dona gradualmente un colorito abbronzato dorato, luminoso e naturale. La pelle si scurisce gradualmente ad ogni applicazione. Costo 30 euro

: dona gradualmente un colorito abbronzato dorato, luminoso e naturale. La pelle si scurisce gradualmente ad ogni applicazione. Costo 30 euro Salviette Self-Tanning Natural & Fast Bronzing per pelli sensibili di Comodynes: colorito ambrato e solare nella praticità di una salvietta. Il tessuto in cotone al 100% imbibito con principi attivi come il DHA e l’eritrulosio che donano all’incarnato una tonalità più scura e naturale, simile all’abbronzatura. Costo 14 euro

Ricordate che per ogni prodotto, che sia un abbronzante, un autoabbronzante o un acceleratore, è necessario che se ne conoscano bene le formulazioni e la sensibilità della propria pelle alle sostanze.

La pelle è un organo prezioso di cui prendersi cura sia con l’esposizione solare, sia con prodotti che ne pigmentano l’incarnato senza causare danni.