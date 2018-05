Migliori creme viso al caviale

0 visite

Avete mai sentito parlare di crema al caviale? Il caviale, è un alimento sofisticato, pregiato, costosissimo, ma forse non tutti sappiamo che è diventato prezioso anche nell’ambito della cosmetica. Il caviale è costituito dalle uova ripulite e lavorate del pesce storione, e di recente i suoi estratti sono stati utilizzati dalle aziende di cosmetici per la creazione di creme viso e altri cosmetici soprattutto anti-age. Ciò è dovuto al fatto che il caviale non è solo il cibo dei ricchi, ma è anche esso stesso ricco di sostanze nutrienti e benefiche soprattutto per la nostra pelle.

Il caviale, da sempre simbolo del lusso, da oggi per i suoi principi attivi può essere considerato un vero amico della pelle, capace di far ritrovare la giovinezza al nostro viso, e di rigenerare la cute. In particolare i suoi estratti sono alla base di molte creme antirughe, e trattamenti anti-age per la pelle. In commercio ormai sono tante le creme viso a base di caviale, non ci resta quindi che scoprire quali sono le preziose proprietà del caviale e quali sono le migliori creme.

Caviale: perché fa bene alla pelle?

Innanzitutto dobbiamo sapere che la nostra pelle è costituita da amminoacidi e proteine, è il caviale oltre che possedere tutti i vantaggi dei minerali marini, è anche ricco di amminoacidi per cui viene assorbito immediatamente dalla pelle donandole giovinezza. Inoltre come la maggior parte dei frutti di mare, è ricco di acidi grassi omega 3 che aiutano a dare un aspetto luminoso alla pelle e aiuta anche a produrre collagene grazie al fatto che la sua struttura cellulare è molto simile a quella della pelle umana.

In particolare l’estratto di caviale che è alle base dei cosmetici è ricco di sostanze nutritive e antiossidanti che intensificano i processi all’interno delle cellule della pelle e allo stesso tempo rallentano il processo di invecchiamento della cute attraverso l’idratazione. In particolare il caviale contiene:

proteine

amminoacidi,

acidi grassi e lipidi,

vitamine A, D, B1, B2, B6

minerali

microelementi Co, Cu, P, Si, Zn

amminoacidi: la glicina, la lisina, la istidina, l’arginina e l’asparagina

Proprietà e benefici delle creme viso a base di caviale

L’estratto di caviale come abbiamo detto, da qualche anno è stato inserito in vari trattamenti di bellezza e cosmetici. Molti dei marchi più rinomati infatti hanno utilizzato il caviale come ingrediente principale delle creme viso antirughe e altri cosmetici specifici per la pelle, e questo grazie alle sue tante preziose proprietà benefiche, che a quanto pare rendono questi prodotti efficaci e dagli effetti sorprendenti. Vediamo quindi alcune delle proprietà delle creme viso a base di caviale:

prevenire e diminuire la formazione delle rughe

tonificare i tessuti della pelle

togliere la stanchezza dal viso

ottenere un effetto lifting, push-up e tensore istantaneo del volto

idratare e nutrire intensamente la pelle

donare luminosità alla pelle

rassodare, rivitalizzare e ringiovanire la cute

proteggere la palle dagli effetti negativi dei raggi UV e dall’inquinamento

proprietà antiossidanti per contrastare i radicali liberi

ossigena la pelle e la fa apparire più bella, grazie agli alfaidrossiacidi

favorire la produzione di collagene

riequilibrare i problemi metabolici della cute

levigare, ammorbidire la pelle

migliora la cicatrizzazione, lenisce, e ripara la cute

Le migliori creme viso al caviale

Il volto è una parte molto delicata, quindi vanno applicati prodotti assolutamente di ottima qualità, per cui è importante scegliere la crema viso giusta e più adatta al nostro tipo di pelle. Molti brand e aziende cosmetiche hanno creato delle linee cosmetiche a base di caviale.La scelta quindi è molto ampia ed è possibile trovare creme viso al caviale sia nelle farmacie, nei negozi di cosmetici, ma è forse sul web che si trovano le migliori offerte, visto che sono creme abbastanza costose. Vediamo quali possono ritenersi le migliori creme viso al caviale:

Crema viso al caviale Italpharma

È un trattamento viso, collo e decolletè anti-ossidante al caviale per pelli mature. Ricca di antiossidanti, vitamine e acidi grassi preziosi, risulta fondamentale per il mantenimento dell’epidermide e per la funzionalità della barriera cutanea. Aiuta a prevenire e combattere la comparsa delle rughe.

Bisogna applicare la crema, mattina e sera dopo un’accurata detersione, è importante stendere la crema sul viso massaggiando con piccoli movimenti circolari, è inoltre ideale anche per il contorno occhi. Il prezzo non è eccessivo vista la qualità del prodotto, parliamo infatti di circa 25 euro.

La Prairie Skin Caviar

La linea più pregiata e costosa di trattamenti anti-age a base di caviale è sicuramente La Prairie, un’azienda svizzera che utilizza una tecnologia avanzata per sfruttare la meglio i nutrienti del caviale. I trattamenti la Praire possono arrivare a costare anche oltre i 500 euro, e tra questi c’è la nuova crema viso La Prairie Skin Caviar.

È una crema bianca di un pregiato caviale, costituita da perle, dalla consistenza simile a quella del caviale, che fluttuano in una soluzione di tonificanti naturali e ingredienti ricchi di vitamine che rinnovano istantaneamente la texture e la vitalità della pelle, che appare così morbida, levigata e setosa. Punta ad illuminare e rassodare la pelle del viso, rendendola più giovane, inoltre assicura l’allontanamento delle piccole macchie e dona una sensazione di morbidezza.

Va applicata mattina e sera dopo la detersione e nel momento dell’applicazione, le perle scintillanti rilasciano una carica di energia marina derivata dal caviale È disponibile ad un prezzo di circa 190 euro.

Wonder Caviar

La crema viso della linea Wonder Caviar è composta da un efficace mix di principi attivi, tra cui il preziosissimo caviale, per cui è ideale per tonificare la pelle e contrastare i segni del tempo. La crema Wonder caviar, contribuisce a donare alla pelle del viso un aspetto setoso e vellutato lasciando una sensazione di comfort a lunga durata. Non contiene parabeni ed è dermatologicamente testata.

Va applicata quotidianamente, mattina e sera, è ottima anche come base per il trucco ed è adatta a tutti i tipi di pelle. Il prezzo è uno dei più convenienti vista l’ottima qualità, la si può acquistare online ad un prezzo di circa 40 euro.