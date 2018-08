Migliori dentifrici naturali in farmacia

0 visite

Proteggere i denti, mantenerli bianchi e sani, prevenire le carie, la formazione di placca e tartaro, avere un alito sempre fresco, è fondamentale per la salute dei nostri denti ed è ciò che ci aspettiamo da un buon dentifricio. Sono tanti i dentifrici in commercio che rispondono a questi requisiti, se ne trovano di tutte le marche e di tutti i prezzi.

Solitamente sono dentifrici che promettono miracoli, ma al loro interno troviamo sostanze chimiche potenzialmente nocive, una fra tutte il fluoro, per cui anche se il dentifricio non viene ingerito essendo comunque a contatto diretto con il cavo orale è molto probabile che queste sostanze dannose vengano assorbite, oltre al fatto che possono recare danni allo smalto dei denti.

Per questo prima di acquistare un dentifricio è importante leggere gli ingredienti e non lasciarsi ingannare dalle presunte marche naturali in commercio, poiché anche in queste è possibile trovare sostanze dannose anche se in quantità minime.





La cosa migliore da fare sarebbe quindi affidare la nostra igiene orale a dentifrici completamente naturali, realizzati con ingredienti sicuri. Ma dove li troviamo? È possibile acquistare facilmente dentifrici naturali in farmacia o in erboristeria, basta scegliere quello con gli ingredienti naturali più adatti ai nostri gusti e ai nostri denti. Ecco alcuni consigli per scegliere i migliori dentifrici naturali:

Dentifrici naturali: perché dobbiamo preferirli?

Anche se non ci facciamo caso, i comuni dentifrici che compriamo al supermercato, anche quelli delle migliori marche, hanno tra i loro ingredienti delle componenti chimiche che sono potenzialmente dannose a lungo termine per la nostra salute e a volte addirittura corrosive per lo smalto dei denti. Alcuni dentifrici promettono denti bianchi in poco tempo, ma dobbiamo essere consapevoli che proprio questi prodotti sono quelli più aggressivi e che contengono più sostanze chimiche.

Ovviamente la quantità di queste sostanze contenute nei comuni dentifrici in commercio sono minime, e i rischi reali per la salute valgono solo se si superano i limiti di sicurezza imposti durante la produzione, ma con questo noi non possiamo sapere se usando costantemente dentifrici insieme ad altri prodotti in cui sono contenute sostanze potenzialmente nocive, questi limiti vengono da noi superati.

Per questo è sempre meglio evitare prodotti che hanno al loro interno sostanze chimiche nocive anche se in minima quantità e preferire sempre prodotti naturali, sicuri e sani che proteggono la nostra salute e rispettano l’ambiente.

È quindi fondamentale informarsi e leggere sempre gli ingredienti dei prodotti che acquistiamo se vogliamo evitare di assorbire anche solo minimamente queste sostanze. Ecco alcuni dei più comuni ingredienti potenzialmente nocivi, che è possibile trovare nella maggior parte dei dentifrici in commercio e che dobbiamo evitare:

fluoro: anticarie indicato nell’inci come Sodium fluoride

anticarie indicato nell’inci come Sodium fluoride Triclosan : antibatterico, che causa resistenza nei confronti degli antibiotici, inoltre è inquinante per l’ambiente

: antibatterico, che causa resistenza nei confronti degli antibiotici, inoltre è inquinante per l’ambiente microsfere di plastica e microgranuli abrasivi per rimuovere la placca: dannosi per la salute e l’ambiente

e abrasivi per rimuovere la placca: dannosi per la salute e l’ambiente Sodium Lauryl Sulfate: è uno dei tensioattivi, ossia le sostanze detergenti e schiumogene usate nei dentifrici, questo è uno dei più aggressivi, irritanti e corrosivi

Propylene Glycol: uno degli umettanti, che servono a mantenere la consistenza della pasta del dentifricio

Parabeni: conservanti chimici considerati interferenti endocrini

conservanti chimici considerati interferenti endocrini saccarina: tra gli edulcoranti artificiali, usati come aroma artificiale, dolcificante, per rendere più gradevole il sapore del dentifricio

Dentifrici naturali: i migliori in farmacia

Se ci siamo convinti che non vogliamo comprare dentifrici che contengono le sostanze sopra elencate, e vogliamo affidare la nostra igiene orale a dentifrici completamente naturali, biologici, ma altrettanto efficaci la cosa da fare è recarsi in farmacia o in erboristeria e farsi consigliare sul miglior dentifricio in base ai nostri gusti, ai nostri problemi dentali e gengivali e in generale alle nostre esigenze. I dentifrici naturali sono solitamente realizzati con estratti di erbe e altri ingredienti naturali.

I prezzi sono un po più alti rispetto ai dentifrici commerciali, ma la qualità è garantita e sicuramente assicurano denti sani, alito fresco, protezione gengivale e prevenzioni di carie, tartaro e altro in modo naturale e sicuro sia per la nostra salute che per la salute altrettanto importante dell’ambiente. Ecco alcuni dei migliori dentifrici naturali in farmacia:

Dentifricio alla Salvia-Antica Farmacia Sant’Anna:

Il dentifricio di Antica Farmacia Sant’Anna è un prodotto estremamente naturale, privo di sostanze chimiche potenzialmente nocive. Al suo interno troviamo una miscela di erbe medicinali ideali per la cura quotidiana di bocca e denti, come la salvia, il mirtillo e la menta.

Pulisce a fondo i denti, rimuovendo efficacemente placca e altri residui senza graffiare lo smalto, rinfresca le gengive, dona un alito fresco e naturale, e per finire è anche uno sbiancante e un antisettico naturale. Insomma un ottimo dentifricio naturale da acquistare in farmacia al prezzo di circa 7 euro.

Apeiron- Dentifricio Ayurvedico:

Un dentifricio naturale artigianale, prodotto da un’azienda tedesca a conduzione familiare. La formula di questo dentifricio è completamente naturale ed è realizzata con 24 estratti di erbe ayurvediche tra cui:

olio di chiodi di garofano

Neem: olio vegetale dalle proprietà antibatteriche e antiparassitarie

liquirizia

menta

timo

cannella

È un dentifricio naturale molto efficace, non fa troppa schiuma, non contiene sostanze chimiche, conservanti e aromi artificiali, soprattutto non contiene fluoro, nonostante ciò regala un alito fresco e una bocca sana e pulita. Il prezzo vista la qualità del prodotto è abbastanza conveniente, si tratta di 6,90 euro per un falcone di dentifricio.

Green Natural-Eco Bio Dentifricio:

Grenn Natural è un’azienda italiana, questo dentifricio rispetta tutti i requisiti di un ottimo dentifricio naturale, biologico che rispetta l’ambiente e soprattutto la salute del nostro organismo. Realizzato con bicarbonato di sodio ideale per rimuovere la placca e sbiancare i denti naturalmente, inoltre contiene estratti di the verde e limone con azione antibatterica.

Pulisce efficacemente bocca e denti, donando freschezza e protezione, non produce un’eccessiva schiuma, ha un buon sapore fresco e profumato ma non forte. Unica pecca contiene possibili allergeni del profumo per l’o.e. di limone, ma niente di dannoso. Il prezzo è buono ed accessibile vista la qualità e l’efficacia del prodotto, si parla infatti di circa 5 euro.