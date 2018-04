Quali sono i migliori epilatori a luce pulsata?

7 visite

Possiamo dire che l’estate è quasi alle porte, e ora più che mai le donne si danno da fare per migliorare, se è possibile anche in poco tempo, il proprio corpo e la propria pelle, così da essere perfette o quanto meno pronte a scoprirsi un po di più! In estate il problema numero uno, in assoluto, sono i peli! L’epilazione a luce pulsata può essere una soluzione efficace?

Tutte sono alle prese con cerette, lamette, silk-epil, crema depilatioria, schiarente e tanto altro, ma tutte desideriamo, soprattutto quando dobbiamo sfoggiare il bikini a mare, di trovare una soluzione per liberarci definitivamente o quanto meno per una lunga durata dei fastidiosi e antiestetici peli.

Ormai esistono diverse tecniche di depilazione che eliminano in maniera definitiva o quasi i peli in ogni zona del nostro corpo, la depilazione a luce pulsata è una di queste! La luce pulsata è una tecnica di depilazione simile all‘epilazione laser ma con alcune differenze, infatti nel caso della luce pulsata non si tratta di un raggio laser, ma di una particolare lampada, chiamata “flash” che immette pulsazioni di luce intensa.





Questo metodo, a differenza dei metodi tradizionali, non si limita a rimuovere il pelo in maniera superficiale o a breve durata, bensì agisce in profondità, cercando di eliminare totalmente la ricrescita. I trattamenti a luce pulsata a quanto pare, rappresentano l’evoluzione della dermatologia moderna. È quindi utile saperne di più, per poter decidere se utilizzare o meno questa soluzione per essere più belle in estate e non solo!

Come funziona la luce pulsata?

Prima di sottoporsi a qualsiasi trattamento è importante sapere come funziona! La luce pulsata è una tecnica realizzata tramite una lampada, “flash”, che distribuisce pulsazioni di luce, queste vengono assorbite dalla melanina, ossia il pigmento che colora il pelo, ed essa di conseguenza subisce un forte aumento di temperatura.

La melanina quindi, trasmette questo calore al bulbo pilifero, che si scioglie, è per questo che la tecnica di distruzione del pelo tramite lampada flash è paragonabile a quella laser, proprio perché si basa sulla distruzione del pigmento del pelo, ossia la melanina. È per questa sua particolare azione sul pigmento del pelo, che la tecnica di depilazione a luce pulsata è particolarmente efficace sui peli scuri.

Per i primi trattamenti a luce pulsata è consigliabile effettuare una depilazione preliminare delle zone interessate, questo perché per rendere davvero efficace il trattamento, la luce pulsata deve colpire il follicolo pilifero in fase di crescita, infatti è proprio quando il pelo non è ancora spuntato che è più ricco di melanina e quindi anche più sensibile alla luce.

Se i peli fossero già visibili, si sentirebbe solo un cattivo odore di bruciatura, senza ottenere risultati soddisfacenti, poiché l’impulso luminoso dovendo percorrere la lunghezza del pelo, non arriverebbe a colpire il follicolo con la potenza necessaria per distruggerlo. Inoltre è necessario che la pelle da sottoporre al trattamento sia pulita, completamente asciutta e priva di profumi o creme.

Possiamo considerarlo un metodo più che efficace perché dopo il trattamento, i peli sono fini e rari e la ricrescita richiede parecchio tempo, inoltre è quasi indolore, si avverte al massimo un pizzichio o una leggera bruciatura. Il tempo di ricrescita dipende dal soggetto e varia da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6 mesi.

Luce pulsata: i dubbi e le controindicazioni

Nonostante sia un metodo efficace e soprattutto sicuro, non comporta infatti danni alla pelle o in generale alla salute, ci sono alcuni casi in cui bisognerebbe assolutamente evitare questo tipo di tecnica di depilazione, ad esempio:

se si è in gravidanza

se le zone da trattare presentano ferite, eczemi, cicatrici o dermatite

se si assumono farmaci che sensibilizzano la pelle

Prima di effettuare la depilazione con luce pulsata quindi, sarebbe meglio farsi consigliare da un dermatologo, o da un medico di fiducia, e soprattutto è consigliabile, per eseguire il trattamento, affidarsi ad esperti o comunque di utilizzare dispositivi sicuri ed efficaci. Inoltre prima della depilazione, è importante che la pelle non sia abbronzata e dev’essere stata depilata con il rasoio circa tre giorni prima.

È necessario sapere che in realtà, i peli superflui non vengono rimossi per sempre, ma ricresceranno con molta lentezza e in quantità decisamente ridotte, è quindi necessario effettuare più sedute, a distanza di alcune settimane l’una dall’altra, per ottenere il risultato desiderato sulla zona trattata.

Inoltre è bene evitare qualsiasi esposizione alla luce del sole per almeno due settimane dopo l’intervento, al fine di evitare la formazione di macchie cutanee.

I migliori epilatori a luce pulsata

Come abbiamo detto è sempre meglio rivolgersi ad un esperto per sottoporsi ad un trattamento di epilazione a luce pulsata, ma se non si vogliono affrontare le spese delle varie sedute, e se si preferisce fare da soli, si possono comprare dei dispositivi a luce pulsata. In commercio ce ne sono vari, ma vediamo quali possono considerarsi i migliori epilatori a luce pulsata!

Philips Lumea Prestige

Philips Lumea Prestige è un sistema di epilazione a luce pulsata ad alte prestazioni, ci offre fino al 92% della riduzione dei peli in soli 3 trattamenti. Cosa importante per chi non è molto esperto, è che questo dispositivo è facile da usare ed efficace. Inoltre offre una gamma di accessori esclusivi progettati per garantire risultati ottimali in ogni parte del corpo e è dotato di un sensore che suggerisce l’impostazione migliore per il tuo tipo di pelle, ogni volta che vuoi! Funziona sia cordless che con il filo, quindi risulta comodo nell’utilizzo.

Il prezzo purtroppo è un tantino alto (intorno ai 400€), ma vista la qualità del prodotto e dato che per un trattamento a luce pulsata su corpo e viso è fondamentale l’utilizzo di dispositivi sicuri e di qualità, possiamo ritenere che, questo dispositivo della Philips, abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo! Acquistalo subito!

Silk-expert 5 di Braun

È un ottimo epilatore a luce pulsata che consente trattamenti veloci per ampie aree del corpo, come la parte inferiore delle gambe e le braccia, che possono essere trattate in 7 minuti, senza comprometterne l’efficacia. È stato sviluppato a partire da una tecnologia professionale, è quindi clinicamente testato per un uso sicuro ed efficace a casa. È super accessoriato e anche questo è dotato di un sensore che rileva continuamente la tonalità della pelle, in modo da adattare l’intensità della luce alla pelle ed emette impulsi di luce solo quando è completamente a contatto con la pelle.

È anche questo uno dei migliori dispositivi a luce pulsata in commercio, anche il prezzo è da considerarsi uno dei migliori, perché la cifra si aggira intorno ai 300 euro e il prezzo può variare a seconda degli accessori che si vogliono abbinare al dispositivo. Ecco dove trovarlo in offerta!

Remington IPL6750 i-light prestige

Questo epilatore è facile e veloce da utilizzare è adatto sia agli uomini che alle donne, per trattare la peluria superflua di gambe, braccia, ascelle, zona bikini, petto, schiena e spalle. Per le donne è incluso anche uno speciale accessorio per il trattamento della peluria del viso. È adatto alle pelli con tonalità da chiara a mediamente scura e su tutti i tipi di peli eccetto quelli grigi, bianchi, rossi, e biondi

Tra i vari dipositivi sul mercato, questo è un modello mediamente economico, si aggira anche questo intorno ai 350/400 euro ma possiamo trovarlo in offerta anche a prezzi più bassi!