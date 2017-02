Migliori esercizi con foam roller

44 visite

Foam roller (denominato anche rullo massaggiatore o miofasciale) è un particolare rullo plastificato ricoperto di schiuma viscoelastica utilizzato in fisioterapia e Pilates per farsi i massaggi da soli e sciogliere tensioni muscolari e fasciali del corpo. Questa sorta di cilindro è entrato a far parte a tutti gli effetti degli attrezzi sportivi di una palestra, di facile utilizzo e anche molto pratico,

Foam soller in genere viene impiegato dagli atleti per prima e dopo un allenamento, ma nulla impedisce di usare il rullo anche solo per semplici massaggi (molto efficaci quelli fatti nella zona lombare). Il foam roller è infatti molto apprezzato da tutti i soggetti che impossibilitati a svolgere attività fisica, trovano benefici nell’utilizzo di questo attrezzo, anche semplicemente per sciogliere tensioni muscolari dovute alla vita sedentaria.

Dopo aver visto funzionamento e benefici del foam roller, scopriamo insieme i 5 migliori esercizi che è possibile eseguire con l’attrezzo e migliorare le performance individuali.

Foam roller esercizi per i glutei

Prendete il foam roller e posizionatelo perpendicolarmente alla colonna vertebrale sedendovi sopra con la parte superiore del bacino. A questo punto tenete un piede piatto sul pavimento e l’altro alzandolo poggiando la caviglia su quell’altro.

Tenete una mano sul pavimento dietro al rullo e mantenendo la posizione ad angolo con i glutei fate dei piccoli movimenti avanti e indietro.

Foam roller esercizi per i polpacci

Stendetevi a terra e prendete il rullo foam roller posizionandolo sotto i piedi. Incrocia le caviglie e posiziona i polpacci sul cilindro. Mantieni il corpo perpendicolarmente tenendo ben salde a terra le braccia dietro al rullo. Fai rotolare avanti e dietro il corpo strusciando i polpacci sul foam roller.

Attenzione a non rotolare sul Tendine di Achille.