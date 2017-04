I migliori formaggi magri per una dieta povera di grassi

378 visite

Se siete degli amanti del formaggio, ma state tentando di seguire una dieta povera di grassi, non dovete per forza rinunciare al vostro alimento del cuore. I formaggi magri esistono e non sono sgradevoli o insapori come si può credere. Possono essere un buon aiuto per non rinunciare al gusto del formaggio e continuare a rimanere in forma.

Abituarsi ad assumere latticini con un minor apporto di grassi è una scelta che fa bene anche al nostro cuore. Si riducono così i rischi di malattie cardiovascolari provocate dall’ostruzione delle arterie da parte del colesterolo. Tuttavia, è giusto ricordare che non è così semplice trovare un formaggio che sia totalmente magro. Proviamo a fare un po’ di chiarezza in merito.

Il formaggio nella dieta

È difficile pensare al formaggio come ad un alimento magro. Esso viene infatti preparato con una lavorazione che tende a concentrare i grassi saturi che si trovano nel latte. È per questo che, spesso, nelle diete per perdere peso ne viene sconsigliata l’assunzione.

Cercare dei formaggi che possano davvero meritare l’appellativo di magro può risultare più difficile di quanti si pensi. Esistono però dei prodotti che si avvicinano a questa condizione e che sono quindi più indicati per una dieta povera di grassi. I formaggi vengono classificati secondo questa tabella, in base alla percentuale di grassi contenuta:

Meno del 20% – formaggi magri

– formaggi magri 20-35% – formaggi leggeri

– formaggi leggeri 36-43% – formaggi caprini mediamente leggeri

– formaggi caprini mediamente leggeri 44-47% – formaggi mediamente grassi, come provolone e caciotta

– formaggi mediamente grassi, come provolone e caciotta 48-52% – formaggi grassi

– formaggi grassi Oltre il 53% – formaggi molto grassi

Alcuni esempi di formaggi poveri di grassi

Latticini freschi

I latticini freschi, preparati con latte scremato, contengono meno del 20% di grassi. Oltre ad essere molto buoni, si prestano ad una dieta salutare.