Migliori ricette insalate di riso estive

Ogni volta che arriva la stagione calda diminuisce la voglia di cucinare, di stare vicino al calore dei fornelli, anche di mangiare pasti caldi ed elaborati. Inoltre si sa che in estate bisogna mangiare piatti freschi, leggeri non troppo pesanti e calorici e difficili da smaltire.

Per questo, con l’arrivo del caldo torrido, si è alla continua ricerca delle ricette più veloci, fresche e leggere che ci siano, e una delle più quotate è senza alcun dubbio l’insalata di riso. L’insalata di riso è da sempre un piatto super estivo, fresco, sano, saziante ma allo stesso tempo leggero.

È un piatto molto versatile, si può preparare con diversi ingredienti a seconda dei propri gusti e di cosa abbiamo in frigo, lo si può cucinare anche la sera prima e lasciarlo riposare in frigo per il giorno dopo, quindi è un piatto perfetto quando si ha poco tempo per cucinare o per fare la spesa.





Insomma l’insalata di riso può essere un ottima alternativa estiva alla pasta o ad altri primi piatti buoni ma troppo pesanti e soprattutto caldi, è la scelta giusta per un pranzo estivo sano e nutriente. Ci sono diverse versioni di insalate di riso, tutte da provare nei mesi estivi e non solo. Non ci resta che scoprire quali sono le migliori ricette estive di insalate di riso.

Insalate di riso: la scelta del riso

Preparare l’insalata di riso è molto semplice e veloce, una volta cotto il riso bisogna solo lasciar spazio alla creatività e ai propri gusti per realizzare un’ottima insalata di riso, con gli ingredienti che più ci piacciono. È una ricetta molto versatile e libera, quindi non ci sono molte regole da seguire, ma anche per un piatto così semplice e facile da realizzare, ci sono dei piccoli consigli da seguire per renderlo davvero perfetto.

Il riso è l’ingrediente principale, bisogna quindi saper scegliere quello adatto per le insalate, e soprattutto farlo cuocere nei tempi giusti per ottenere una perfetta insalata di riso. Ci sono tre tipologie di riso tra cui possiamo scegliere per la preparazione della nostra insalata:

Il riso Ribe Parboiled: ideale per le insalate perché mantiene bene la cottura, una volta cotto rimane infatti con i chicchi separati e al dente. Il riso Venere: è il riso nero, perfetto per le insalate di riso in particolare quelle a base di pesce, il suo colore scuro e il sapore particolarmente aromatico farà risaltare gli ingredienti e renderà l’insalata più originale. Il riso Roma: è un riso che si adatta a tutte le preparazioni quindi va benissimo anche per le insalate.

La cottura del riso è fondamentale, in generale ma a maggior ragione per le insalate, bisogna ottenere un riso al dente, che non sia mollo e scotto, quindi è bene cuocerlo in abbondante acqua, seguendo i minuti di cottura indicati sulla confezione.

Poi è importante raffreddarlo, o passandolo per qualche secondo sotto l’acqua corrente fredda del rubinetto, oppure si può stendere il riso su un canovaccio pulito e lasciarlo raffreddare. È preferibile preparare l’insalata il giorno o la sera prima di consumarla, si può infatti tranquillamente conservare in frigo per due giorni coperta con pellicola trasparente.

Insalate di riso: i migliori ingredienti estivi

Come abbiamo detto la preparazione delle insalate di riso è molto libera e creativa, dipende dai propri gusti, dalle voglie del momento, o anche da ciò che abbiamo da consumare in frigo. Si possono aggiungere diversi ingredienti al riso, realizzando ogni volta un’insalata di riso dai sapori nuovi, basta un po di fantasia.

Tuttavia è importante saper abbinare i sapori altrimenti si rischia di rovinare il gusto dell’insalata e se si vogliono mettere tanti ingredienti non sceglierli tutti troppo saporiti oppure scegliere un ingrediente più saporito e poi aggiungerne al massimo solo altri due o tre.

Quindi è comunque importante saper scegliere i giusti ingredienti, in questo caso pensare ad ingredienti di stagione, freschi, estivi, e realizzare le giuste combinazioni a seconda dei propri gusti. Vediamo alcuni dei migliori ingredienti estivi che non possono assolutamente mancare nella nostra insalata di riso:

pomodori: pomodori da insalata o pomodorini ciliegini

pomodori da insalata o pomodorini ciliegini prosciutto cotto a cubetti

mortadella a cubetti

salame a cubetti

wurstel a cubetti

speck

mozzarelline

formaggi leggeri e compatti tagliati a cubetti (Asiago, Emmentaler, Fontina, Scamorza, Provola asciutta)

e compatti tagliati a cubetti (Asiago, Emmentaler, Fontina, Scamorza, Provola asciutta) cetriolini

olive snocciolate

funghetti sott’olio

carciofini sott’olio

pesce: tonno, gamberetti, salmone, seppia, frutti di mare (cozze, vongole, polpo, surimi)

pinoli

uova sode

carote

zucchine

peperoni (rossi o gialli, preferibilmente crudi)

Un trucco per rendere l’insalata di riso davvero perfetta è quello di condirla aggiungendo gli altri ingredienti solo quando il riso è già freddo, per evitare che il calore comprometta il sapore e la freschezza degli altri ingredienti. Inoltre per gustare al meglio la nostra insalata di riso estiva è preferibile non mangiarla troppo fredda, ma cacciarla dal frigo almeno una mezz’oretta prima, così da poter assaporare bene il gusto di tutti gli ingredienti, evitando di servire un piatto troppo freddo dai sapori piatti.

Insalate di riso: le migliori ricette estive

Tenendo a mente alcuni dei piccoli ma necessari consigli dati per rendere la nostra insalata di riso estiva davvero impeccabile, non ci resta che dare un’occhiata alle migliori ricette di insalate di riso perfette per la stagione estiva così da riprodurle facilmente a casa.

Essendo di base una ricetta molto semplice e versatile, in cui si deve dar sfogo alla fantasia, può essere utile farsi ispirare da diverse e originali combinazioni di ingredienti per realizzare insalate di riso da sapori sempre nuovi, ideali per tutti i mesi estivi. Ecco alcune delle migliori ricette:

Insalata di riso di mare:

L’insalata di riso di mare è un’ottima idea per chi ama il pesce. È un modo facile e veloce di preparare un piatto di riso fresco ai frutti di mare, ideale per la stagione calda e per fare un pranzo leggero ma gustoso. Ecco la ricetta:

Ingredienti:

350 grammi di riso

300 grammi di cozze

300 grammi di vongole

300 grammi di polpo

1 seppia

150 grammi di gamberetti

5 pomodorini

100 grammi di piselli

1 spicchio di aglio

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Mettete le vongole e le cozze in acqua e sale e fatele spurgare per tutta la notte. Poi mettete le vongole e le cozze in una padella a fuoco alto con il coperchio fino a che non si apriranno. Quelle che si sono aperte sgusciatele e tenetele da parte. Intanto mettete il polpo in acqua fredda e salata e fate bollire per circa 20 minuti, fin quando sarà cotto e morbido. Poi scolatelo e tagliatelo a pezzetti. Pulite bene la seppia e cuocetela in padella con olio e aglio per qualche minuto. Poi unite anche le vongole, le cozze, i gamberetti freschi, i pomodorini tagliati a metà e i piselli già sbollentati e continuate a saltare tutto in padella aggiungendo un po di sale. Fate bollire il riso in abbondante acqua salata, e cuocere per circa 10 minuti. Dopodiché scolatelo e lasciatelo raffreddare. Una volta che il riso sarà freddo e ben asciutto, conditelo con un po di olio extravergine d’oliva e unite gli altri ingredienti. Lasciatelo in frigo per almeno 30 minuti prima di servirlo.

Insalata di riso con verdurine croccanti:

Ecco una ricetta di insalata di riso super estiva, leggera e salutare:

Ingredienti:

300 grammi di riso Parboiled

100 grammi di carote

100 grammi di foglie di sedano

100 grammi di zucchine

100 grammi di pomodori

50 grammi di cetrioli

2 cipollotti

erba cipollina

6 ravanelli

mezzo limone

basilico

sale

peperoncino

olio extravergine d’oliva

Procedimento:

Pulite tutti gli ortaggi, lavateli, tagliateli a cubetti e metteteli in una ciotola. Lasciate da parte le foglie di sedano Emulsionate in una ciotolina 4 cucchiai di olio extravergine, un pizzico di sale, un cucchiaio di succo di limone e il peperoncino tritato. Versate questo composto nella ciotola degli ortaggi. Aggiungete gli ortaggi anche le foglie di sedano tritate, qualche fogliolina di basilico, e metà erba cipollina tagliata fine. Unite anche un po di scorza di limone, mescolate tutto e lasciate insaporire per almeno 15 minuti. Fate cuocere il riso in acqua salata, lasciatelo raffreddare, dopodiché unite tutti gli ingredienti e condite con un filo d’olio extravergine e lasciate insaporire almeno per altri 15 minuti.

Insalata di riso con avocado e salmone:

Una ricetta facile, veloce, fresca e leggera. Un piatto estivo salutare perfetto per chi vuole mantenere la linea. Ecco la ricetta:

Ingredienti:

350 grammi di riso per insalate

1 avocado maturo

100 grammi di salmone affumicato

1 limone

olio extravergine di oliva

sale

pepe (facoltativo)

Procedimento: